DWN: Германии придётся заплатить за новые санкции США против России

Из-за новых санкций США против России экономика Германии понесёт серьёзные убытки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По оценкам экспертов, один только отказ от новых сделок обойдётся немецкому бизнесу в краткосрочной перспективе в сумму несколько сотен миллионов евро, а в долгосрочной под угрозой окажутся проекты общей стоимостью несколько миллиардов евро, отмечает издание.

Из-за новых санкций США против России экономика Германии понесёт «серьёзные убытки». К такому выводу пришли эксперты Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По оценкам ВТП, один только отказ от новых сделок обойдётся немецкой экономике в краткосрочной перспективе в сумму несколько сотен миллионов евро, а в долгосрочной под угрозой окажутся проекты общей стоимостью несколько миллиардов евро, отмечает издание.

«Если деятельность немецких и американских компаний в России будет дальше усложняться, то азиатские компании, в особенности китайские, постепенно заполнят освободившуюся нишу. Непонятно, как более тесное сотрудничество «русского медведя» и «китайского дракона» в долгосрочной перспективе должно служить интересам Запада», — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten напоминает, что в последний санкционный список США попали российские фирмы и их представители, с которыми немецкие компании тесно сотрудничают: в их числе, например, ГАЗ, РУСАЛ, «Газпром» и «Ренова».

В последние же годы, по данным ВТП, немецкие предприятия активно инвестировали в экономику Российской Федерации — благодаря улучшенным инвестиционным условиям и несмотря на санкции, подчёркивает издание.