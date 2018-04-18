Немецкий публицист: Путин загнал себя в тупик

Многим кажется, что Владимир Путин благодаря огромной поддержке населения кажется непобедимым, а его власть нерушимой, но на самом деле всё это не так, уверен немецкий публицист Ральф-Дитер Бруновски. Как пишет он в статье для издания Die Welt, российский президент находится в тупике, поскольку Россия сегодня — это мнимый гигант, а экономический потенциал страны крайне мал.

После выборов, на которых поддержка народа оказалась очень высокой, Владимир Путин кажется непобедимым, а его власть нерушимой, но на самом деле российский президент находится в тупике. Как пишет немецкий публицист, колумнист журнала Bilanz и бывший главный редактор журнала Capital Ральф-Дитер Бруновски, многие люди игнорируют один факт: Россия — мнимый гигант, а экономический потенциал страны крайне мал.

Согласно сведениям Всемирного банка, в 2016 году валовой внутренний продукт России оценивался в сумму $1,28 трлн. Для сравнения, ВВП Италии в тот же период составлял $1,85 трлн, Германии — $3,47 трлн. А в США в 2016 года он достиг уровня $18,57 трлн.

Бруновски отмечает, что, как только США заявили о новых санкциях против России, российская валюта на рынке потеряла по отношению к доллару почти 10%. Это значит, что цены на импортные товары опять повысятся, а в продовольственной сфере это ударит по простым гражданам. Обвал биржи и вызванные санкциями катастрофические трудности алюминиевого гиганта РУСАЛ также свидетельствуют об уязвимости российской экономики.

«О действительных расходах России на войну в Сирии существуют лишь оценочные суждения. Но, вероятно, расходы колоссальны. Но и в самой России на содержание вооружённых сил нужно зарабатывать деньги. Их можно будет какое-то время печатать, но без реальной экономики и без притока валюты Россия в технологическом и экономическом отношении откатится назад», — пишет публицист.

Как заключает автор статьи, политика Путина зашла в тупик, и он поступит правильно, если «вовремя повернёт назад со скользкой тропы агрессивной политики». В данном случае ему придётся «прекратить третировать Запад постоянными дезинформационными кампаниями и хакерскими атаками».

«Если Россия хочет когда-нибудь вернуть доверие Запада, если она хочет, чтобы её действительно вновь признали сверхдержавой — а не ядерной державой, — тогда ей нужно прекратить бросать за решётку противников режима, убивать агентов, используя старые методы КГБ, и ориентировать экономику исключительно на верных Путину миллиардеров», — подводит итог Ральф-Дитер Бруновски.