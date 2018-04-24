WW: неутешительный прогноз для экономики Германии объяснили санкциями США против России

Из-за новых санкций, которые США буквально недавно ввели против России, рост экономики ФРГ замедлится, заявил в интервью Wirtschaftswoche авторитетный в немецких экономических кругах эксперт Мартин Хюфнер. Прогнозы же научных институтов на 2018 год — «чушь» и им не суждено сбыться, констатировал экономист.

Из-за новых санкций, которые Соединённые Штаты буквально недавно ввели против Российской Федерации, рост экономики Германии замедлится, заявил в интервью немецкому журналу Wirtschaftswoche главный экономист Assangon GmbH Мартин Хюфнер.

По словам авторитетного в экономических кругах ФРГ эксперта, с первого взгляда может показаться, что последние штрафные меры Вашингтона против Москвы не должны оказать негативного влияния на экономику Германии.

«Это, однако, неверно. На Германию они окажут гораздо больший эффект, чем протекционистские меры США, касающиеся стали и алюминия. По нам они ударят сильнее, чем, например, по Китаю — многомиллиардные протекционистские меры американцев», — констатировал Мартин Хюфнер.

Кроме того, Россия может ввести ответные санкции, от которых, в свою очередь, пострадают немецкие предприятия и их дочерние компании на территории Российской Федерации, предупредил немецкий экономист.

«Хорошо, что зима позади и последствия будут не столь тяжёлыми, если Россия закрутит газовый вентиль», — добавил Хюфнер.

Прогнозам же немецких экономических институтов на 2018 год, которые предрекают экономике Германии рост 2,6%, не суждено сбыться, выразил уверенность эксперт.

«Я считаю их чушью. Когда их делали, никто особо не задумывался над противостоянием Соединённых Штатов и Российской Федерации, а также над всеми другими опасными тенденциями в мировой экономике», — пояснил главный экономист Assangon GmbH Мартин Хюфнер.