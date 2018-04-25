Reuters: сенаторы США запросили у западных банков информацию о «союзниках Путина»

Американские сенаторы запросили у нескольких крупнейших западных банков информацию об их связях с находящимися под санкциями США российскими предпринимателями, пишет Reuters. Как отмечает агентство, в случае если банки откажутся передавать данные подобного рода, американские законодатели грозят более жёсткими мерами, в том числе правительственным расследованием.

Американские сенаторы отправили письма нескольким крупнейшим банкам с просьбой предоставить данные об их связях с состоятельными «союзниками президента России Владимира Путина», пишет Reuters.

Два сенатора-демократа: Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус — отправили письма банкам в надежде усилить давление не только на предпринимателей из так называемого списка олигархов, но и на сами финансовые институты, чтобы те «тщательно изучили тех, с кем они ведут бизнес».

Шестого апреля администрация Трампа объявила о новых санкциях против России в ответ на «серию враждебных действий Москвы». В рамках новых санкций конгресс потребовал от Министерства финансов США создать список российских «олигархов», связанных с правительством, напоминает агентство.

Письма были отправлены в три крупных американских банка: Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, — а также в европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

«Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в России либо обладают большим политическим влиянием, либо подвержены ему», — заявили сенаторы в письме.

Американские законодатели попросили у банков в течение пяти лет провести проверку на предмет того, есть ли у них счета фигурантов этого списка. В случае если такие счета найдутся, они просили предоставить информацию об этой проверке и их результатах.

В случае если банки не предоставят подобных данных, сенаторы собираются прибегнуть к более жёстким мерам, например, организовать правительственное расследование.