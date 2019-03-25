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Вести: украинские полярники повезут в Антарктиду копию томоса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские полярники доставят в Антарктиду копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Как пишут «Вести», копия документа будет храниться в часовне при станции «Академик Вернадский».
Вести: украинские полярники повезут в Антарктиду копию томоса
Reuters

Копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины повезут на станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде. Как пишут «Вести», об этом заявили в пресс-службе Национального антарктического научного центра. 

«25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе глава ПЦУ Епифаний проведёт молебен на счастливое путешествие 12 украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Митрополит вручит участникам экспедиции копию томоса, которая будет храниться на станции «Академик Вернадский», в часовне святого равноапостольного князя Владимира», — говорится в сообщении. 
 
Как отмечает издание, в 2011 году часовню поручили возвести УПЦ, однако сейчас у Епифания попросили перевести её ПЦУ. 
 
«Учитывая то, что те участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины. Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции», — пояснили в научном центре. 
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