Focus: Европа пытается спасти моря от мусора запретом пластиковых вилок и соломинок

В водоёмах по всему миру дрейфует порядка 140 млн тонн пластика, а 85% мусора на пляжах составляют пластиковые предметы одноразового применения, сообщает немецкий журнал Focus Online. Чтобы защитить окружающую среду, Еврокомиссия планирует запретить примерно десяток пластиковых предметов, в том числе посуду, соломинки для напитков, держатели для воздушных шаров и столовые приборы из пластика.

Еврокомиссия представила на рассмотрение пакет мер, предусматривающий запрет пластиковой посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, держателей для воздушных шаров и палочек для помешивания напитков, сообщает немецкий журнал Focus Online. Помимо этого, в соответствии с проектом, к 2025 году страны Евросоюза должны подвергать переработке 90% одноразовых пластиковых бутылок.

По всему миру, в том числе в Европе, используется огромное количество пластмассы, которая после этого просто выбрасывается, поясняет издание. Только в ЕС каждый год образуется около 26 млн тонн мусора из пластика, и лишь менее 30% из него подвергается переработке. Всё остальное оседает в мусорных кучах и загрязняет окружающую среду. Ещё в январе Брюссель потребовал разработать стратегию по использованию пластика с таким расчётом, чтобы до 2030 года все искусственные материалы могли подвергаться переработке.

Сейчас Еврокомиссия выступает с конкретными предложениями по предписаниям и запретам, нацеленным, главным образом, на защиту мирового океана. По оценкам экспертов, в океанах к настоящему времени дрейфует до 140 млн тонн пластика, что губительно сказывается на рыбах и птицах. До 85% мусора на европейских пляжах составляют пластиковые изделия, половина из них — выброшенные предметы одноразового использования.

В связи с этим Еврокомиссия намерена предпринять меры против десятка конкретных пластиковых предметов, которые особенно часто встречаются среди пляжного мусора. Запрету должны подвергнуться пластиковые предметы, для которых существуют менее вредоносные альтернативы, отмечается в статье. Среди них тарелки и приборы, соломинки и палочки для помешивания напитков, держатели для воздушных шаров и косметические ватные палочки.

Также в представленном проекте перечисляются предметы, которые не попадают под запрет, но нуждаются в существенном ограничении — в том числе упаковки для фастфуда, воздушные шары, тары для напитков и крышки. Чтобы крышки не терялись и не засоряли окружающую среду, их нужно изначально делать таким образом, чтобы они не отделялись от одноразовых бутылок или стаканчиков. А производителей упаковок для чипсов, сигаретных фильтров и других часто встречающихся в мусоре предметов Еврокомиссия намерена обязать платить за проведение информационных кампаний. В странах ЕС должны знать, что к 2025 году 90% одноразовых пластиковых бутылок нужно будет собирать, а не выбрасывать вместе с остальным мусором. Для этого на территории ЕС предлагается ввести систему залогов за такие тары для напитков, как это уже давно было сделано в Германии, где пластиковую бутылку можно вернуть в магазин и получить за это определённый денежный залог.

Между тем критики утверждают, что подобными запретами пластиковых предметов Еврокомиссия ограничивает свободу выбора для потребителей. По их мнению, было бы вполне достаточно проводить информационные кампании, ввести залоговую систему на пластиковые бутылки и, в случае необходимости, локальные запреты. Зелёные в Европарламенте, напротив, считают идею запрета определённых предметов хорошей, но недостаточной мерой, и требуют сокращения отходов от упаковки и повышения квот на переработку пластикового мусора.

Как отмечается в статье, пластиковые соломинки для напитков активисты по всему миру считают символом ненужного одноразового потребления с печальными последствиями для экологии. По данным одной из организаций по защите окружающей среды в Брюсселе, в 28 странах ЕС за год используется около 36,4 млрд соломинок для напитков. Таким образом, 512 млн граждан Евросоюза используют около 71 соломинки в год.

Крупные производители уже давно работают над альтернативными вариантами пластиковой продукции, которая, возможно, однажды попадёт под запрет, в том числе над бумажной версией соломинок для напитков. Однако до тех пор, пока соответствующие экологичные предметы не поступили в широкое пользование, потребителям рекомендуют выбрасывать соломинки внутри тары, к которой они прилагались, — так их точно подберут и смогут переработать вместе с упаковкой, заключает Focus Online.