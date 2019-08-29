Euronews: «экологичное» трансатлантическое путешествие шведской школьницы заняло две недели

Шведская активистка Грета Тунберг успешно доплыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в саммите ООН по проблемам изменения климата. Чтобы пересечь Атлантику на «экологичной» яхте, не выделяющей вредных выбросов, ей пришлось провести в открытом море две недели, передаёт Euronews. Каким транспортом школьница планирует возвращаться в Швецию, пока не сообщается.

14 дней потребовалось Грете Тунберг, чтобы пересечь Атлантику. Шведская школьница и экоактивистка прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в климатическом саммите ООН.



Вместо того чтобы лететь на самолёте, который сжигает топливо и способствует загрязнению атмосферы, 16-летняя шведка предпочла сделать своё трансатлантическое путешествие без выбросов углекислого газа. Яхта в 60 футов оснащена солнечными батареями и подводными турбинами, которые сами вырабатывают электричество.



ГРЕТА ТУНБЕРГ, активистка: Мы под впечатлением, земля всё ещё дрожит у меня под ногами. Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл, и всех, кто участвует в борьбе за климат, потому что у этой борьбы нет границ, она проходит через все континенты.



Ожидалось, что яхта прибудет в Нью-Йорк раньше, но бурное море внесло коррективы. Подросток описывала своё путешествие в социальных сетях и там же объявила, что в эту пятницу выйдет на митинг по защите климата у здания ООН.



Также ожидается участие активистки в климатическом саммите ООН 23 сентября и в конференции по изменениям климата в Чили в декабре этого года. Каким транспортом школьница вернётся домой в Швецию, пока не сообщается.



Дата выхода в эфир 29 августа 2019 года.