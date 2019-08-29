Euronews: «экологичное» трансатлантическое путешествие шведской школьницы заняло две недели

17:07
Отец Нурмагомедова ответил на жёсткие высказывания Тактарова
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на жёсткие высказывания известного актёра и экс-бойца Олега Тактарова, который раскритиковал семейство спортсмена за непризнание его первым чемпионом UFC.
17:07
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
17:04
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Для развития конкуренции в России государственные корпорации в будущем необходимо уничтожить путём перерегистрации их в акционерные общества, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
16:53
Отец Мейвезера: уложил бы Макгрегора прямо в том баре
Отец бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, Флойд Мейвезер — старший, высказался о конфликте бойца UFC Конора Макгрегора с пожилым мужчиной в одном из ирландских пабов.
16:49
В «Роскосмосе» прокомментировали ЧП на МКС
Госкорпорация «Роскосмос» прокомментировала срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
16:49
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
16:45
В партии Зеленского призвали отбирать у депутатов мандаты за прогулы
Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что планируется внести изменения, которые позволят лишать депутатов мандата за 50% пропусков рабочего времени в Раде.
16:44
Балтфлот провёл учения с десантированием 1500 военнослужащих
В Калининградской области около 1500 морских пехотинцев Балтийского флота высадились в ходе учений на необорудованное побережье.
16:40
«Краснодар» интересуется Зайцем
«Краснодар» хочет приобрести словенского полузащитника турецкого «Фенербахче» Миху Зайца.
16:35
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
16:30
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
16:29
Медведева рассказала о работе над четверными прыжками
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как она разучивает четверные прыжки.
16:26
Представители семьи автогонщицы Комбс прокомментировали её гибель
Представители семьи американской автогонщицы Джесси Комбс, погибшей при попытке установить рекорд скорости, выступили с официальным заявлением.
16:23
Могерини рассказала о действиях ЕС в случае гибридных атак
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министры обороны стран Евросоюза обсудили возможность использования статьи о взаимопомощи договора ЕС в случае гибридных атак.
16:18
В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России
В Центробанке России сообщили о сокращении международных резервов страны.
16:18
Франция выступила за присутствие военных из ЕС в Ормузском проливе
Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе.
16:11
Экс-депутат Рады прокомментировал данные о росте госдолга Украины
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данные о росте госдолга Украины до $82,4 млрд за июль.
16:10
«Росконтроль» рассказал о проверке куриных котлет из магазинов
Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке куриных котлет из магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.
16:08
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017 и 2018 годы.
16:05
Эксперт прокомментировал прогноз Минэкономразвития по курсу доллара
Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
15:58
Глава МИД Франции заявил о «небывалом окне возможностей» по Украине
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что по урегулированию ситуации на Украине существует «небывалое окно возможностей».
15:57
Суд в Киеве завёл дело против генпрокурора Украины Луценко
Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску экс-главы Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.
15:54
Форвард «Атлетико» Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Нападающий испанского «Атлетико» Альваро Мората выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.
15:52
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
15:47
Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапки на пост генерального прокурора.
15:41
СМИ: «Динамо» купит у «Дженоа» полузащитника Хильемарка
Московское «Динамо» приобретёт у итальянского клуба «Дженоа» шведского полузащитника Оскара Хильемарка.
15:34
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
15:24
СМИ: «Зенит» подпишет контракт с воспитанником «Локомотива» Щетининым
Санкт-петербургский «Зенит» подпишет контракт с полузащитником «Локомотива» Кириллом Щетининым.
15:13
Лукашенко выступил за выстраивание отношений с США с «нового листа»
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с советником американского президента Джоном Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с «нового листа».
15:12
«Ростов» проведёт товарищеский матч со сборной Сирии по футболу
В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между клубом Российской премьер-лиги «Ростов» и сборной Сирии по футболу.
15:10
Зеленский поблагодарил Туска за идею приглашения Украины на саммит G7
Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил главу Европейского совета Дональда Туска за предложение пригласить на следующий саммит G7 Украину. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
15:04
Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четвёрки»
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».
15:02
Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель Alibaba Group Джек Ма считает, что в будущем люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю. Об этом он заявил на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае.
14:58
«Спартак» оштрафован на 160 тыс. рублей по итогам матча с «Крыльями Советов» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 160 тыс. рублей по итогам матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
14:55
Политолог оценил внесённый в Раду законопроект об импичменте
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT внесённый на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте президента.
14:52
Четыре бывших президента Украины приняли участие в заседании Рады
В торжественном заседании Верховной рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами приняли участие четыре бывших президента Украины.
14:39
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
14:39
«Зенит» взял в аренду 18-летнего полузащитника «Ахмата»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Владимир Хубулов продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените».
14:37
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
14:37
Эксперт прокомментировал сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.
14:36
В Польше призвали Трампа вернуть «нужное миру» лидерство США
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что США утратили позиции мирового лидера в морально-политическом плане, и призвал американского президента Дональда Трампа восстановить эти позиции.
14:35
Совершивший аварийную посадку А321 вывезут по частям за границу
Самолёт Аirbus A321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области, будет вывезен за границу. Об этом сообщает телеканал «360».
14:34
Эксперт прокомментировал тренировки робота FEDOR на МКС
Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в беседе с радио Sputnik прокомментировал тренировки робота FEDOR на Международной космической станции (МКС).
14:28
Минпросвещения разработало проект целевой программы развития детских лагерей
Минпросвещения подготовило проект целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей», предусматривающей меры по модернизации и созданию новых мест детского отдыха.
14:28
Стала известна дата проведения Гран-при России в 2020 году
В 2020 году этап «Формулы-1» Гран-при России пройдёт с 25 по 27 сентября.
14:26
Коллега Александра Числова прокомментировал сообщения о смерти актёра
Актёр Руслан Ягудин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги — Александра Числова.
14:25
Разработчик рассказал о новом российском скафандре «Сокол-М»
Новый скафандр «Сокол-М», предназначенный для полётов в корабле «Федерация», можно будет использовать как минимум десять раз.
14:23
На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-1.44 МФИ
На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-1.44 МФИ, сообщает телеканал «Звезда».
14:23
Участник проекта по созданию робота FEDOR рассказал о его задачах на МКС
Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый в беседе с Nation News рассказал о его задачах на Международной космической станции (МКС).
14:22
Хотиненко рассказал о кинофестивале «Будем жить»
Режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с «Известиями» рассказал о московском кинофестивале «Будем жить», председателем жюри которого выступил.