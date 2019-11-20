DN: из-за нарушения антироссийских санкций шведскому банку грозят миллиардные штрафы

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank мог нарушить американские санкции против России, способствуя денежным переводам, связанным с «Калашниковым», пишет Dagens Nyheter. По словам шведского адвоката Петера Уттерстрёма, в случае если обвинения подтвердятся, то банку грозят многомиллиардные штрафы и даже запрет на проведение операций в долларах.

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank мог нарушить американские санкции против России, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на данные расследования канала SVT. При этом американские власти обладают далекоидущими полномочиями, позволяющими им карать иностранные компании за преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег — или нарушением санкционного режима.

Адвокат и эксперт по антикоррупционным делам Петер Уттерстрём считает, что многое зависит от того, как отреагируют США. А на нарушение антикоррупционного законодательства они реагируют жёстко — что уже почувствовала на своём опыте компания Telia. Когда речь заходит об отмывании денег, компаниям также обычно грозят серьёзные меры в форме многомиллиардных штрафов.

«Однако пособничество в нарушении санкций это намного, намного хуже», — подчёркивает Уттерстрём.

«Когда речь идёт о санкциях, устанавливается конкретная страна или конкретное лицо. Госведомства в этих случаях делают вывод, что каждой организации легче следить за подобными транзакциями», — добавил он.

Иными словами, банк может быть «случайно вовлечён» в дело об отмывании денег. Однако когда существуют санкционные списки с конкретными людьми, компаниями и странами, то подразумевается, что банк об этом не мог не знать.

«В таких случаях нет места небрежности или халатности. Если вы вели дела с неправильным с точки зрения санкций лицом, то вы попали», — сообщил адвокат.

По его словам, Swedbank могут ждать крайне серьёзные последствия в виде выплат американским ведомствам, которые могут достигать нескольких миллиардов долларов. «Telia пришлось заплатить семь миллиардов крон. Но по сравнению с этим делом такой штраф покажется лёгким ветерком», — считает Уттерстрём.

Однако главный риск состоит в том, что США могут запретить банку проводить свои операции в долларах — причём даже на постоянной основе. Если банк не сможет пользоваться долларом, то на практике он оказывается отрезан от большей части финансового рынка.

«В таком случае они фактически введут санкции против Swedbank — никто не осмелится вести с ними дела», — отмечает шведский адвокат. По его мнению, банк ждут крупные штрафы, однако ситуация для него может ещё больше усугубиться.

Петер Уттерстрём считает, что с самого начала Swedbank отреагировал на кризис отвратительно, однако впоследствии действовал в основном правильно: уволил генерального директора и сменил руководство.