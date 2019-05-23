Das Erste: Deutsche Bank передаст конгрессу финансовое досье на Трампа

Немецкий Deutsche Bank обвиняют в сокрытии части сделок Дональда Трампа, среди которых есть и связанные с Россией, пишет Das Erste. Теперь, по решению суда штата Нью-Йорк, банк передаст финансовые данные президента конгрессу США. Кроме того, в Нью-Йорке (родном для Трампа штате) был принят закон, по которому местные налоговые декларации можно по запросу передавать парламентским комитетам.

Судья южного округа штата Нью-Йорк Эдгардо Рамос одобрил передачу немецким Deutsche Bank финансовых данных Дональда Трампа конгрессу США, сообщает Das Erste. Кроме того, сенат и палата представителей родного для Трампа штата приняли закон, по которому налоговые декларации, поданные в Нью-Йорке, могут быть по запросу переданы в парламентские комитеты. Как отмечает издание, этот закон также направлен против Дональда Трампа, являющегося первым со времён Ричарда Никсона президентом США, не раскрывшим свою налоговую декларацию.

Das Erste напоминает, что финансовые данные американского президента были затребованы двумя комитетами конгресса; председательство в обоих принадлежит демократам. Согласно информации газеты The New York Times, Deutsche Bank утаил некоторые сделки Трампа и его зятя Джареда Кушнера от финансового надзора. Сообщается, что среди этих сделок были и сделки, связанные с Россией. Представители банка отрицают все обвинения; между тем, на фоне происходящего разгораются споры о том, почему Deutsche Bank в отличие от прочих финансовых институтов выдавал Трампу крупные кредиты, причём ещё до того, как тот стал президентом.