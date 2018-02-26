N-TV: скандал в банковской сфере «латвийские товарищи» записали на счёт Москвы

В финансовом секторе Латвии развернулась ожесточённая борьба. Всему виной, как утверждают в «маленьком прибалтийском государстве», — якобы «российская кампания по дестабилизации», передаёт N-TV. Москва же на обвинения отреагировала спокойно, заверив, что России нет никакого дела до внутренней политики «латвийских товарищей», отмечает немецкий телеканал.
В финансовом секторе Латвии развернулась ожесточённая борьба. Виной всему, как утверждают в «маленьком прибалтийском государстве», — якобы «российская кампания по дестабилизации», сообщает немецкий телеканал N-TV.
Недавно по подозрению в коррупции задержали, а затем и отстранили от должности главу Банка Латвии Илмара Римшевича, напоминает автор статьи Макс Боровски. Как заявили в антикоррупционном ведомстве страны, его обвиняют в получении взятки в размере €100 тыс.
По мнению Министерства обороны Латвии, инцидент с Римшевичем даже представляет угрозу национальной безопасности. Латвийский президент Раймондс Вейонис и вовсе выразил уверенность, что против его страны — члена НАТО ведётся «гибридная война», и обвинил при этом Россию в «пропагандистских атаках» на Латвию, отмечает Боровски.
Сам руководитель Центробанка Латвии утверждает, что он стал жертвой кампании по дискредитации за его намерение принять меры против коррупции в латвийских банках. «Я не друг банковской системы этой страны», — заявил Римшевич после своего освобождения.
А вот российский инвестор и владелец латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников убеждён, что именно Илмар Римшевич стоит во главе коррупционной системы. Россиянин заверил, что руководитель Банка Латвии угрожал ему и вымогал взятку. Более того, в латвийском банковском секторе всё контролируют Римшевич и «его команда», констатировал Гусельников.
Впрочем, избавиться от Илмара Римшевича, по его же словам, хотят не только латвийские банки, продолжает автор статьи. За кампанией по дискредитации якобы стоят российские спецслужбы, которые «хотят дестабилизировать всю Латвию», утверждает Римшевич.
Москва же на обвинения латвийской стороны отреагировала спокойно, подчёркивает журналист немецкого телеканала N-TV Макс Боровски.
«Это внутриполитические дела наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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