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DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Министерстве обороны Латвии заявили, что против страны развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано, который опубликовал фотографию, компрометирующую президента Банка Латвии.
DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны
Reuters

Против Латвии была развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображён за столом в компании нескольких мужчин. Один из них — Дмитрий Пильщиков, который был главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий, имеющего отношение к российским военным структурам. Эта компания позже подпала под санкции США. Предполагается, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией и, следовательно, с отмыванием российских денег.

Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано.
 
«При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещён там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона», — заявили в ведомстве.
 
Как отмечает портал, Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Римшевича обвиняют в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.
 
Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объём нужной информации и она продвигается в поисковых системах.
 
«Всё это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. С достаточно большой долей уверенности можно предполагать, что это не конец информационной операции и продолжение следует. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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