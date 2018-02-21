DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны

В Министерстве обороны Латвии заявили, что против страны развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано, который опубликовал фотографию, компрометирующую президента Банка Латвии.

Против Латвии была развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображён за столом в компании нескольких мужчин. Один из них — Дмитрий Пильщиков, который был главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий, имеющего отношение к российским военным структурам. Эта компания позже подпала под санкции США. Предполагается, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией и, следовательно, с отмыванием российских денег.

Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано.

«При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещён там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона», — заявили в ведомстве.

Как отмечает портал, Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Римшевича обвиняют в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.

Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объём нужной информации и она продвигается в поисковых системах.

«Всё это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. С достаточно большой долей уверенности можно предполагать, что это не конец информационной операции и продолжение следует. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.