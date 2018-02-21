DELFI: Минобороны Латвии заявило о начале информационной атаки против страны
Против Латвии была развёрнута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии. Как пишет DELFI, об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.
Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображён за столом в компании нескольких мужчин. Один из них — Дмитрий Пильщиков, который был главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий, имеющего отношение к российским военным структурам. Эта компания позже подпала под санкции США. Предполагается, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией и, следовательно, с отмыванием российских денег.
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