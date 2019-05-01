Focus Online: Трамп не хочет, чтобы банки передавали его финансовые данные Конгрессу

Конгресс США потребовал от ряда банков (в том числе, от немецкого Deutsche Bank) предоставить финансовые данные Дональда Трампа, с целью расследовать вероятность влияния других государств на политику США, пишет Focus Online. Недавний иск Трампа и его семьи против Deutsche Bank показывает, что президент хочет не допустить передачи этих данных. Его адвокаты считают, что расследование в Конгрессе политически мотивировано.
Причина иска Дональда Трампа и его семьи против немецкого банка Deutsche Bank заключается в том, что президент США хочет не допустить передачу банком финансовых документов двум комитетам Конгресса США, пишет Focus Online.
Издание отмечает, что Deutsche Bank является одним из кредиторов Трампа. Демократы из Конгресса США требуют от президента раскрыть свои финансовые данные: всё это осуществляется в рамках того, чтобы понять, могли ли другие государства повлиять на политику США.
Кроме того, расследуются возможные связи с Россией. Как пишет Focus Online, комитет Конгресса США по разведке и финансовый комитет отправили соответствующие заявления ряду банков: помимо Deutsche Bank, финансовые данные должны предоставить JPMorgan, Bank of America и Citigroup.
По словам адвокатов семьи Трампа, целью демократов является «оказать на президента давление, а также изучить каждый аспект его личных финансов, сделок, а также частной информации о нем и его семье, чтобы найти любую деталь, способную нанести ему политический ущерб». Таким образом, по мнению адвокатов президента, единственный мотив этих действий — политический.
Как напоминает издание, следующие выборы президента США состоятся в 2020 году.
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