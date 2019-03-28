WP: даже без сговора с Россией Трамп выставил себя в неприглядном свете

Даже если обвинения в «преступном сговоре» американского президента Дональда Трампа с Москвой не подтверждаются, это никак не изменит того факта, что ему «недостаёт интеллекта и добросовестности», чтобы занимать «самый важный пост в мире», пишет The Washington Post. И чем дальше он находится у власти, тем больше демонстрирует, что является негодным президентом, подчёркивается в статье.

Хотя в обнародованном недавно докладе утверждается, что президент США Дональд Трамп невиновен в «преступном сговоре» и Россия не помогла ему одержать победу на выборах в 2016 году, однако он по-прежнему виновен в том, что является негодным президентом, — и сам наглядно продемонстрировал это, когда специальный прокурор Роберт Мюллер завершил своё расследование, сообщает The Washington Post. Вместо того чтобы последовать совету Уинстона Черчилля и проявить великодушие после своей «победы», Трамп активно демонстрирует «злобу и мстительность», подчёркивается в статье.

Американский президент поспешил вновь повторить своё «сталинское» утверждение о том, что средства массовой информации являются «врагами народа», а также пообещал мстить разнообразным «предателям и злодеям», которые расследовали его предполагаемые связи с Россией, хотя такое поведение является неподобающим для лидера нации, уверен автор: «Трамп напоминает нам, что у него нет ни достоинства, ни правил приличия, которые неизменно должны присутствовать в Овальном кабинете».

Эти же качества Трампа проявляются и в его «нескончаемой вендетте» против сенатора Джона Маккейна, про которого президент продолжает негативно высказываться даже после его смерти, отмечается в статье: «Казалось бы, прошла целая вечность, но Трамп всю прошлую неделю выступал с нападками на покойного». Американский президент также жаловался на то, что Маккейн голосовал против отмены Закона о доступном медицинском обслуживании и отправил в ФБР и СМИ досье Стила, где говорится, что русские «могут скомпрометировать Трампа», чтобы обнародовать этот документ перед выборами. «Он был ужасен. Я не фанат Джона Маккейна. Он мне никогда не нравился», — цитирует The Washington Post слова Трампа. Хотя на самом деле сенатор Маккейн всего лишь исполнил свой гражданский долг и «спокойно и тихо передал это досье в ФБР после выборов, как поступил бы на его месте каждый патриот», подчёркивает автор.

Стремясь «вызвать сочувствие» к собственной персоне, Трамп даже пожаловался, что его никто не поблагодарил, хотя он «организовал похороны Маккейна так, как тот хотел», — хотя заслуга его администрации заключается лишь в том, что для отправки тела Маккейна из Аризоны в Вашингтон выделили военный самолёт, говорится в статье. «Все мы знаем, почему уклонявшийся от службы в армии президент обижен на этого сенатора и героя войны. Трамп прекрасно понимает, что истеблишмент никогда не проявит к нему и доли того уважения, каким пользовался Маккейн, хотя тайно очень этого хочет», — поясняет The Washington Post.

По мнению автора, Трамп отличается от остальных американских президентов «не только своей мелочностью, злобой и низостью, но и полной некомпетентностью». Придя к власти, он обещал покончить с дефицитом бюджета и торговли, однако дефицит лишь ещё больше вырос, говорится в статье. В феврале дефицит федерального бюджета США составлял $234 млрд и был самым большим за всю историю страны, а торговый дефицит в 2018 году поставил собственный рекорд, достигнув $891,3 млрд, сообщает The Washington Post. Трамп также обещал обеспечить рост экономики на 6% в год — однако статистика показывает, что в 2018 году, несмотря на крупные налоговые сокращения, темпы роста составили всего 2,9% (то есть были такими же, как при президенте Бараке Обаме в 2015 году).

В итоге Трамп «совершенно безосновательно» объяснил такие результаты «недоработками» своего назначенца на посту руководителя Федерального резерва Джерома Пауэлла и на прошлой неделе «нанёс ему удар», заявив, что выдвинет в состав управляющего совета ФРС яростного критика этой системы и сторонника стимулирования производства Стивена Мура, сообщается в статье. Причём Мура выбрали вовсе не за опыт работы в бюджетной сфере, поскольку даже он сам признаётся, что ему предстоит ещё «многое узнать» о работе Федеральной резервной системы, а из-за того, что он активно ратует за снижение процентных ставок, — хотя при Обаме, когда экономика больше нуждалась в стимулировании, он предупреждал, что снижение ставок вызовет гиперинфляцию, отмечает автор. «Конечно, выдвинувший Мура президент и сам не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для ещё более важной работы», — подчёркивает The Washington Post.

По всей видимости, действующий американский президент руководствуется во внешней и внутренней политике личными пристрастиями, а не международными нормами и стандартами, полагает автор. Отменив новые санкции против Северной Кореи, которая быстрыми темпами производит ядерное оружие, Трамп в тот же день ввёл дополнительные санкции против Ирана, который остановил свою ядерную программу, отмечается в статье: «Итак, Трамп ненавидит американского героя войны и любит северокорейского диктатора. Какое же извращённое у него мировоззрение!» Такие действия американского лидера свидетельствуют: что бы там ни выяснил Мюллер в ходе своего расследования, это уже никак не изменит того факта, что Трампу «просто недостаёт интеллекта и добросовестности, чтобы занимать самый важный пост в мире», заключает The Washington Post.