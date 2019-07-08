Конец мечтам о величии — Welt о массовых увольнениях в Deutsche Bank

Deutsche Bank приступил к радикальной реорганизации, в результате которой сразу 18 тыс. сотрудников лишатся своих рабочих мест, сообщает Welt. Впрочем, закат немецкого финансового института начался ещё в середине 90-х, и сегодня мечтам банка о величии, пожалуй, пришёл конец, констатирует телеканал.

В Нью-Йорке волна увольнений в филиалах Deutsche Bank уже началась: первые сотрудники пакуют свои вещи, и продолжится это, пожалуй, весь день. Радикальная реорганизация обойдётся в 18 тысяч рабочих мест по всему миру. Где именно пройдут сокращения — то есть сколько сотрудников будут уволены в Германии, — пока неизвестно.

Ещё не так давно менеджеры рассчитывали сделать Deutsche Bank одним из лучших в мире. Они хотели стать инвестиционным банком, который осуществлял бы деятельность по всему миру и успешно конкурировал бы с крупнейшими финансовыми институтами из США и Великобритании. Из этого, однако, ничего не вышло. В прошлом образцово-показательный финансовый институт борется за выживание.

ЙОРГ АЙГЕНДОРФ, представитель Deutsche Bank: Мы начинаем, пожалуй, крупнейшую за десятилетия реорганизацию Deutsche Bank в соответствии с представленным сегодня планом. Тем самым мы намерены укрепить позиции там, где мы крепко стоим на ногах, и уйти оттуда, где мы не выдерживаем конкуренции. В частности, речь в основном идёт об отказе от торговли акциями.

Закат банка начался несколько десятилетий назад в середине 90-х. Именно тогда председатель правления Хильмар Коппер принял роковое решение преобразовать Deutsche Bank в инвестиционный банк, действующий по всему миру. От этого фатального курса не отказались и его преемники Рольф Бройер и Йозеф Аккерманн.

Ну а дальше дела пошли совсем плохо: скандал за скандалом, неудача за неудачей. Покупка Postbank успеха не принесла. Ничем хорошим не закончилось и слияние с Commerzbank. Сегодня же мечтам о величии и вовсе конец.

ДИТМАР ДЕФФНЕР, редакция экономики Welt: Это радикальный шаг, и наконец-то делается акцент и на инвестиционную деятельность. Слишком долго они не трогали эту сферу и мечтали о былом величии. Сейчас у Deutsche Bank, пожалуй, остался последний шанс сохранить свою независимость.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.