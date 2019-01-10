BFM TV увидел в «Сбербанке» банк будущего

Российский «Сбербанк» вряд ли первым придёт на ум при мысли о компаниях, находящихся в процессе стремительного развития, пишет BFM TV. Между тем, в последние несколько лет российский гигант изобрёл немало инноваций, не только в банковской сфере, но и в сфере электронной торговли, составив конкуренцию мировым IT-компаниям, отмечает издание. Вероятно, именно «Сбербанк» можно сегодня назвать прототипом ведущего банка будущего, полагает автор статьи.

При мысли о банках, находящихся в процессе стремительного развития на ум чаще всего приходят BBVA, Goldman Sachs или Rabobank, но не «Сбербанк», замечает BFM TV. «Действительно, кто мог помыслить, что этот почти государственный банк, работающий на малоизвестном и не самом конкурентоспособном российском рынке, может быть наиболее приближенным к тому, что будет называться ведущим предприятием завтрашнего дня?!» — удивляется автор статьи. Вряд ли «первый банк огромной страны», насчитывающий 110 млн клиентов, которые 60 млн раз в месяц наведываются в 14,5 тыс. отделений банка, расположенных в 11 часовых поясах, можно было заподозрить в «проворности».

Тем не менее, вот уже несколько лет, как «Сбербанк» неожиданно превратился в один из двигателей инноваций в банковском секторе: банкоматы, способные распознавать мошенников, «конфетоматы», доставка наличности с помощью дронов, а также потребительские кредиты без подтверждения доходов и индивидуальный подход к клиентам, позволяющий присылать им предложения в форме персональных видеообращении.

Как сообщает BFM TV, с 2008 года «Сбербанку» удалось сократить число сотрудников операционно-учётного подразделения с 58 тыс. до 6 тыс. человек, большинство их которых сегодня составляют IT-специалисты и эксперты в области обработки большого объёма данных — невиданная трансформация за столь короткий срок, которой не может похвастаться ни один западный банк. При этом равняться «Сбербанк» предпочитает не на западные банки, а на мировые компании, работающие в сфере высоких технологий. Сегодня банк взялся практически в одиночку развивать российскую электронную коммерцию, находящуюся в зачаточном состоянии по сравнению с китайской. Продажа недвижимости с помощью сайта Domclick.ru, платформа, объединяющая 28 тыс. докторов и 1 тыс. клиник, совместный проект в области интернет-торговли с Яндексом, все эти сервисы уже успешно работают под руководством «Сбербанка».

«Так что, если именно Сбербанк сегодня больше всего похож на ведущий банк завтрашнего дня?», — задаётся вопросом издание. Если в начале чтения статьи читатель, скорее всего, полагал, что речь в ней пойдёт о компании, пользующейся плодами своего доминирующего положения на защищённом рынке, к концу стало очевидно, что «Сбербанк», напротив движется «формированным маршем», демонстрируя «исключительную манёвренность» в «титанической борьбе с китайскими гигантами». По сравнению с ним кажется, что европейские банки сегодня наслаждаются спокойствием, замечает издание.