Корреспондента Le Figaro удивил размах безналичных транзакций в России
В московских поликлиниках пройдут лекции и занятия, посвящённые профилактике различных заболеваний.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что страна надеется на получение в ближайшее время снайперских винтовок из Канады.
Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что спортсмену необходимо отдохнуть после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Иран в очередной раз сократит выполнение обязательств по ядерной сделке, заявил президент страны Хасан Рухани. По его словам, с 6 ноября Тегеран начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных ментальных проблемах полузащитника команды Андре Шюррле, который в недавнем интервью признался, что задумывался о завершении карьеры.
Буксир и глубоководную технику применят в поисках моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом информирует РИА Новости.
Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о погоде в столице на этой неделе.
Во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» произошла драка фанатов клубов, а также скончался один из стюардов.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
«Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, при которой транзит российского газа через страну будет прекращён.
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вооружённые силы Турции нейтрализовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана в результате авиаудара на севере Ирака.
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одолела команду лиги Квебека (QMJHL) в первом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Соединённые Штаты остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в послании президента США Дональда Трампа его южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
При пожаре на кроличьей ферме в Саратовской области погибли около 10 тыс. кроликов, сообщили в региональном управлении МЧС.
Власти Хабаровского края окажут необходимую помощь Денису Лисову, который вернул в Россию своих детей, ранее помещённых органами ювенальной юстиции Швеции в приёмную семью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
Цена на нефть марки Brent растёт во вторник, 5 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Приморье в селе Лётно-Хвалынское обнаружили тела двух детей — мальчика семи лет и девочки трёх лет.
В Москве во вторник, 5 ноября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров выразил надежду на скорое подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП).
В Башкирии при пожаре в частном доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района погибли женщина и двое детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
Ожидается, что в период с 2020 по 2022 год в федеральный бюджет поступит более 2 трлн рублей от повышения ставки НДС до 20%.
Власти Сахалина намерены закупить 34 автоматических модульных микростанции для мониторинга качества воздуха. Об этом информирует РИА Новости.
Председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров заявил, что КНР планирует и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций.
Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».
Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» выяснили, какие профессии россияне считают наиболее интересными. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на праздновании Дня народного единства в Российском культурном центре в Вашингтоне заявил, что культура и история являются фундаментом, на которых держится взаимопонимание россиян и американцев.
У берегов Камчатки в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Камчатскому краю.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в России уже летом 2020 года может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги.
На поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка», вновь вышло судно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя инспекции портнадзора Находки.
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), рост экономики Гайаны составит 86% в 2020 году. Об этом информирует Bloomberg.
Моряки ВМС Брунея посетили флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», вошедший в составе отряда кораблей ТОФ в порт Муара.
Российский лидер Владимир Путин 5 ноября проведёт заседание совета при президенте по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Эксперт Гринписа России Оганес Таргулян сообщил, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.
Госсекретарь США Майк Помпео провёл разговор с новым главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в в беседе с телеканалом «1+1», что «все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО».
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.
В социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в партнёрском дата-центре компании случилось возгорание, оно «вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением».
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).