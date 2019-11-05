Корреспондента Le Figaro удивил размах безналичных транзакций в России

В России активно развивается сфера безналичных транзакций, а если говорить про бесконтактную оплату, то она и вовсе занимает лидирующие позиции в мире. Как отмечает Le Figaro, российские банки многое сделали для этого, и россияне быстро принимают новшества и охотно пользуются ими при оплате самых разных сервисов.

Россия находится «на передовой» в сфере безналичной оплаты товаров, пишет Le Figaro. Так, сейчас там даже тестируют новую систему идентификации плательщика банковской картой по фотографии и по голосу. В московском метро можно оплатить проезд, приложив к терминалу телефон. В ресторанах, магазинах, в такси или при доставке еды всё чаще можно расплатиться бесконтактным способом. И каждый раз клиентам мгновенно приходит СМС с информацией о транзакции и об остатке на счету, отмечает французский корреспондент.

При этом он пишет, что в Западной Европе, если продавец по своей доброй воле и предлагает оплату картой, то в большинстве случаев это касается сумм свыше €10. В России же так платят, даже если речь идёт о копейках. Россияне переводят друг другу деньги через смартфон, и для этого достаточно лишь номера телефона, и чаще всего это происходит без комиссии, удивляется автор статьи.

«Сочетание финансирования дешёвой розницы, высокая концентрация рынка и большие инвестиции в технологии внесли свою лепту в «российское чудо», что делает из этой страны мирового лидера в секторе защищённых транзакций и самый большой в Европе рынок для цифровых портфелей», — приводит издание выдержку из отчёта Boston Consulting Group.

С 2010 по 2017 год безналичная оплата в России выросла с 25 до 150 транзакций в год на человека. За это время страна поднялась с 29 на 14 место среди европейских государств по уровню транзакций по картам, оставив позади Германию и Испанию. Если же говорить о бесконтактной оплате, то Россия и вовсе числится в мировых лидерах.

Связано это, в том числе, с потребительскими кредитами, которые в России любят, а также с обилием банков. «Сбербанк», который занимает больше половины рынка, можно назвать законодателем мод в этом вопросе. Российские банки массово вкладывали деньги в технологи и в обеспечение безопасности своих систем, а также в человеческие ресурсы: «Сбербанк» набрал 10 тыс. сотрудников, чтобы информировать клиентов о новой системе.

«Если в Западной Европе потребители скорее подозрительно относятся к новым способам оплаты, русские их быстро принимают», — прокомментировал представитель Boston Consulting Group Макс Хаузер.

Но при этом издание приводит комментарий неназванного французского бизнесмена, который говорит, что такой высокий уровень развития безналичной оплаты не мешает россиянам вести теневую экономику. По его словам, они лишь стараются не переводить слишком большие суммы денег, чтобы не привлекать к себе внимание.

Есть у россиян и опасения по поводу безопасности, в том числе поэтому они не спешат давать свои фотографии банкам и записывать голос. Ведь они могут быть использованы для иных целей, в том числе с нарушением частной жизни человека, пишет Le Figaro.