SvD: «это безумие» — эксперты поразились решению Швеции смягчить вирусные ограничения для пожилых

В то время как Европу всерьёз накрыла вторая волна COVID-19, Швеция продолжает идти своим особым путём, приняв решение ослабить коронавирусные ограничения в отношении пожилых людей, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, ряд экспертов назвали такую тактику просто «безумием», предупредив, что Швеции это может «дорого обойтись».

Вторая волна пандемии коронавируса всё сильнее захлёстывает Европу. В ряде европейских стран отделения интенсивной терапии заполняются рекордными темпами, в то время как почти все государства ужесточают коронавирусные ограничения. При этом идут разговоры о повторном введении режима изоляции, пишет Svenska Dagbladet.

Однако Швеция вновь избрала иной путь: она решила ослабить ограничения, а также перестала рекомендовать всем гражданам, возраст которых превышает 70 лет, сидеть по домам и избегать больших скоплений людей. За пределами страны это решение встретили со смесью удивления и тревоги — особенно в Италии, которая весьма сильно пострадала от первой волны вируса.

«Вы это серьёзно? Это невероятно. Это полное безумие», — считает заведующий отделениями интенсивной терапии в 11 самых пострадавших от вируса городах на севере Италии Стефано Палья. По его словам, услышав эти новости, он не поверил своим ушам.

«Именно эта уязвимая группа должна получить дополнительную защиту; её свободу нужно ограничить, если мы хотим держать распространение вируса под контролем. Особые ограничения для пожилых людей — это краеугольный камень успешной стратегии по борьбе с коронавирусом», — подчеркнул врач.

В марте Стефано Палья оказался в одном из самых сложных очагов болезни в Европе. По его мнению, общие рекомендации, которым следует большая часть населения, для пожилых людей должны быть ещё жёстче. При этом доктор предупредил, что подобное решение шведских властей приведёт к ещё большему количеству жертв.

«Это решение может дорого обойтись Швеции. Опасность заключается в том, что болеть начнёт ещё больше пожилых людей, и их надо будет отправлять в больницы. В результате система здравоохранения окажется под слишком большим давлением и может рухнуть», — отметил Палья.

По его словам, аргументация Агентства здравоохранения Швеции, которое мотивирует своё решение тем, что находящиеся в изоляции пожилые люди страдают в психологическом плане — как и заявления о стремлении избежать дискриминации по возрасту — звучат недостаточно убедительно.

«Можно много чего сделать, чтобы помочь тем, кто страдает от изоляции, вместо того чтобы утверждать, что в условиях коронавирусного кризиса они могут жить, как и все остальные. Вместо чувства подавленности они, возможно, получат респиратор и отправятся на тот свет. Так лучше будет?» — задался вопросом доктор.

Итальянец считает, что сейчас Европе надо «стиснуть зубы» и пережить коронавирусную зиму. Пожилые люди и группы риска не должны покидать дома без особой надобности, не пользоваться общественным транспортом и избегать встреч с другими людьми.

«Всем, кому за 70 лет, — сидите дома. Стоит только взглянуть на происходящее в миланских больницах, чтобы понять, о чём я говорю и к чему мы идём», — отметил он.

С удивлением к новостям из Швеции отнёсся и профессор эпидемиологии Женевского университета Антуан Флао.

«Я не понимаю шведской методики. Я не понимаю ни отказа от использования масок, ни снятия ограничений для пожилых. Как и смягчения ограничений на скопления людей в одном месте. Это опасно. В Швеции заражаемость идёт по нарастающей, и подобная тропа несёт в себе большие риски», — заявил эксперт.

Более того, ещё весной Швеция столкнулась с очень высоким уровнем смертности среди пожилых людей. Именно по этой причине, по мысли Флао, ограничения сейчас нужно ужесточать, а не ослаблять. Среди подобных мер могут числиться введение строгих ограничений в домах престарелых, в том числе и на количество гостей. При этом большинство контактов между пожилыми людьми и их отпрысками должны проходить на свежем воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Специалист по инфекционным болезням и профессор Джорджтаунского университета Дэниел Лейси также поразился решению шведских властей.

«Крайне удивительно. Разумеется, сейчас не время ослаблять ограничения в отношении пожилых людей и уязвимых групп населения, — считает он. — Речь идёт не о возрастной дискриминации, а скорее о возрастной защите».

При этом ослабление ограничений может послать неверный сигнал о том, что до конца пандемии осталось уже немного, в то время как мир фактически столкнулся с новым вирусным кризисом, который в теории может даже затмить то, что было весной.

«Почему Швеция решила пойти в противоположном направлении по сравнению с остальной Европы, причём как раз тогда, когда начинает холодать и мы идём навстречу зиме и второй волне вируса?» — задаётся вопросом Дэниел Лейси.