SvD: «это безумие» — эксперты поразились решению Швеции смягчить вирусные ограничения для пожилых
Вторая волна пандемии коронавируса всё сильнее захлёстывает Европу. В ряде европейских стран отделения интенсивной терапии заполняются рекордными темпами, в то время как почти все государства ужесточают коронавирусные ограничения. При этом идут разговоры о повторном введении режима изоляции, пишет Svenska Dagbladet.
Однако Швеция вновь избрала иной путь: она решила ослабить ограничения, а также перестала рекомендовать всем гражданам, возраст которых превышает 70 лет, сидеть по домам и избегать больших скоплений людей. За пределами страны это решение встретили со смесью удивления и тревоги — особенно в Италии, которая весьма сильно пострадала от первой волны вируса.
«Вы это серьёзно? Это невероятно. Это полное безумие», — считает заведующий отделениями интенсивной терапии в 11 самых пострадавших от вируса городах на севере Италии Стефано Палья. По его словам, услышав эти новости, он не поверил своим ушам.
«Именно эта уязвимая группа должна получить дополнительную защиту; её свободу нужно ограничить, если мы хотим держать распространение вируса под контролем. Особые ограничения для пожилых людей — это краеугольный камень успешной стратегии по борьбе с коронавирусом», — подчеркнул врач.
В марте Стефано Палья оказался в одном из самых сложных очагов болезни в Европе. По его мнению, общие рекомендации, которым следует большая часть населения, для пожилых людей должны быть ещё жёстче. При этом доктор предупредил, что подобное решение шведских властей приведёт к ещё большему количеству жертв.
«Это решение может дорого обойтись Швеции. Опасность заключается в том, что болеть начнёт ещё больше пожилых людей, и их надо будет отправлять в больницы. В результате система здравоохранения окажется под слишком большим давлением и может рухнуть», — отметил Палья.
По его словам, аргументация Агентства здравоохранения Швеции, которое мотивирует своё решение тем, что находящиеся в изоляции пожилые люди страдают в психологическом плане — как и заявления о стремлении избежать дискриминации по возрасту — звучат недостаточно убедительно.
«Можно много чего сделать, чтобы помочь тем, кто страдает от изоляции, вместо того чтобы утверждать, что в условиях коронавирусного кризиса они могут жить, как и все остальные. Вместо чувства подавленности они, возможно, получат респиратор и отправятся на тот свет. Так лучше будет?» — задался вопросом доктор.
Итальянец считает, что сейчас Европе надо «стиснуть зубы» и пережить коронавирусную зиму. Пожилые люди и группы риска не должны покидать дома без особой надобности, не пользоваться общественным транспортом и избегать встреч с другими людьми.
«Всем, кому за 70 лет, — сидите дома. Стоит только взглянуть на происходящее в миланских больницах, чтобы понять, о чём я говорю и к чему мы идём», — отметил он.
С удивлением к новостям из Швеции отнёсся и профессор эпидемиологии Женевского университета Антуан Флао.
«Я не понимаю шведской методики. Я не понимаю ни отказа от использования масок, ни снятия ограничений для пожилых. Как и смягчения ограничений на скопления людей в одном месте. Это опасно. В Швеции заражаемость идёт по нарастающей, и подобная тропа несёт в себе большие риски», — заявил эксперт.
Более того, ещё весной Швеция столкнулась с очень высоким уровнем смертности среди пожилых людей. Именно по этой причине, по мысли Флао, ограничения сейчас нужно ужесточать, а не ослаблять. Среди подобных мер могут числиться введение строгих ограничений в домах престарелых, в том числе и на количество гостей. При этом большинство контактов между пожилыми людьми и их отпрысками должны проходить на свежем воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Специалист по инфекционным болезням и профессор Джорджтаунского университета Дэниел Лейси также поразился решению шведских властей.
«Крайне удивительно. Разумеется, сейчас не время ослаблять ограничения в отношении пожилых людей и уязвимых групп населения, — считает он. — Речь идёт не о возрастной дискриминации, а скорее о возрастной защите».
При этом ослабление ограничений может послать неверный сигнал о том, что до конца пандемии осталось уже немного, в то время как мир фактически столкнулся с новым вирусным кризисом, который в теории может даже затмить то, что было весной.
«Почему Швеция решила пойти в противоположном направлении по сравнению с остальной Европы, причём как раз тогда, когда начинает холодать и мы идём навстречу зиме и второй волне вируса?» — задаётся вопросом Дэниел Лейси.
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