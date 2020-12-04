Guardian: шведы всё больше сомневаются в антикарантинной стратегии властей

На фоне того, как Швеция преодолела отметку в 7 тыс. умерших от COVID-19, жители страны всё больше сомневаются в антикаратинном подходе властей и в их способности справиться с нынешним коронавирусным кризисом, пишет The Guardian. При этом шведский премьер Стефан Лёвен уже объявил о переводе старшеклассников на дистанционное обучение.
Поддержка правительства Швеции и уверенность общественности в том, что шведские власти способны справиться с коронавирусным кризисом, ослабевают, пишет The Guardian. Как отмечает издание, растущее число смертей от COVID-19 и новых случаев заражения стали испытанием для антикарантинного подхода Стокгольма.
На фоне того, как в четверг национальное агентство здравоохранения объявило о 6485 новых случаях инфицирования и еще о 33 летальный исходах, премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что с 7 декабря старшие классы средней школы перейдут на дистанционное обучение до конца семестра.
«Это делается для того, чтобы замедлить распространение болезни», — пояснил Лёвен.
По его словам, то, что страна сделала сейчас, определит, как шведы «смогут праздновать Рождество».
Опрос Статистического управления Швеции на этой неделе показал, что поддержка левоцентристских социал-демократов, к числу которых относится премьер-министр, с мая этого года упала почти на пять процентных пунктов до 29,4%. И шведы, по всей видимости, всё больше сомневаются в стратегии властей, говорится в статье.
Как показал опубликованный на прошлой неделе опрос, уверенность шведов в том, что их власти способны держать под контролем текущий кризис, в октябре резко упала с 55% до 42%. При этом 44% респондентов — месяцем ранее таковых было всего 31% — заявили, что, по их мнению, для борьбы с COVID-19 делается недостаточно.
Более 80% опрошенных заявили, что они или «в некоторой степени», или «очень обеспокоены» тем, что службы здравоохранения Швеции не могут справиться с этой проблемой.
Мягкий подход, выбранный Швецией для борьбы с пандемией, стал уникальным для всей Европе, говорится в статье. Шведские власти избегали любых форм изоляции, сосредоточившись на том, чтобы просить, а не приказывать людям добровольно соблюдать рекомендации по гигиене и дистанцированию. Магазины, бары и рестораны оставались открытыми, и не было никаких рекомендаций носить маски за пределами больниц.
Стокгольм всегда отрицал, что его целью было достижение быстрого коллективного иммунитета. Власти подчёркивали, что их стратегия заключалась в замедлении распространения вируса настолько, чтобы службы здравоохранения могли справиться с пандемией. Однако они так и не получили ожидаемых более высоких уровней иммунитета, и вторая волна пандемии тяжело ударила по Швеции.
Так, в стране от COVID-19 умерло уже более 7000 человек. Таким образом страна с 10,2 миллионами жителей имеет один из самых высоких в Европе показателей смертности на душу населения, отмечает The Guardian.
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