BI: у шведского принца Карла Филиппа выявили коронавирус — можно ждать дальнейших «королевских» заражений

На фоне роста заболеваемости COVID-19 у единственного сына короля Швеции, принца Карла Филиппа, и его супруги принцессы Софии был обнаружен коронавирус. Как сообщает Business Insider, есть риск, что заразиться могли и другие члены королевской семьи, недавно присутствовавшие на одном мероприятии с Филиппом. Впрочем, пока тесты у них отрицательные.

В четверг 26 ноября на фоне стремительного роста заражений COVID-19 в Швеции королевская семья страны сообщила, что коронавирус был выявлен у принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии, сообщает Business Insider.

Как говорилось в заявлении, «у принца и принцессы есть лёгкие симптомы гриппа, но при этом чувствуют они себя достаточно хорошо».

Издание напоминает, что Карл Филипп — единственный сын 74-летнего короля Карла XVI Густава. Принц занимает четвёртое место в очереди престолонаследия после своей сестры принцессы Виктории и двух её детей.

Королевская семья отметила, что со среды Карл Филипп с супругой и двумя маленькими сыновьями находятся на самоизоляции дома, в Стокгольме. Были опасения, что коронавирусом могли заразиться и другие родственники, поскольку недавно принц и принцесса посещали мероприятие, на котором также присутствовал сам король и другие члены монаршей семьи. Однако, как известно, все контактировавшие с Карлом Филиппом и Софией проходят тесты и пока положительных результатов больше ни у кого выявлено не было.

Впрочем, как отмечает Business Insider, результаты тестов могут измениться и, вполне возможно, в ближайшие дни станет известно о новых заражениях в королевской семье. Перед мероприятием, на котором присутствовали принц Карл Филипп и принцесса София, все собравшиеся уже сдавали тест, и у всех он был отрицательным.

Издание напоминает, что, для того чтобы коронавирус проявил себя после заражения, может потребоваться несколько дней, поэтому эксперты рекомендуют сдавать тест спустя пять-семь дней после контакта с подтверждённым носителем.

Тем временем с конца октября в Швеции наблюдается стремительный рост заболеваемости. Весной многие критиковали Стокгольм, отказавшийся от введения режима самоизоляции, за попустительское отношение к пандемии. Сегодня власти страны отказались от принципа естественного формирования «коллективного иммунитета» и ввели дополнительные ограничения, чтобы помешать распространению болезни.

К примеру, жителям Стокгольма рекомендуется избегать скоплений народа внутри помещений, вроде магазинов и музеев, и поездок на общественном транспорте без необходимости, а также не устраивать и не посещать вечеринки.

Business Insider напоминает, что во время весенней вспышки коронавируса принцесса София была волонтёром в одной из столичных больниц, помогала ухаживать за пациентами и проводить уборку.