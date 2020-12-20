BFM TV: Швеция впервые с начала пандемии рекомендует носить маски в общественном транспорте

Правительство Швеции спустя почти год после начала пандемии COVID-19 посоветовало населению надевать защитные маски в общественном транспорте, пишет BFM TV. Такое поворотное решение принято на фоне резкого роста смертности во вторую волну, однако службы здравоохранения страны по-прежнему сомневаются в эффективности масок.

В пятницу власти Швеции впервые с начала пандемии рекомендовали гражданам надевать защитные маски в общественном транспорте, сообщает BFM TV. Новый поворот в нестандартной стратегии страны обусловлен возрастающим числом жертв второй волны коронавируса в стране.

«К сожалению, ситуация остаётся очень серьёзной», — заявил во время пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен. Он предупредил, что с приближением Рождества некоторые шведы могут «найти предлоги для того, чтобы посчитать приемлемыми приглашения выпить глинтвейна или провести сочельник в большой компании». «Это неправильно и опасно», — подчеркнул глава правительства. Он представил многочисленные новые меры против распространения коронавируса: число одновременных посетителей магазинов и спортклубов ограничено, в ресторанах максимальное количество людей за столом снижено с восьми до четырёх, а самое знаковое нововведение — рекомендация носить маски в общественном транспорте, особенно в часы пик, когда соблюдение социальной дистанции невозможно.

Как замечает издание, раньше использование масок не входило в список антиковидных мер в Швеции, которая по этому вопросу отделилась от остальной Европы и всего мира. Глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон подчеркнул, что его ведомство не верит в «решающее значение» масок, однако в данной ситуации они могут привести «к положительному результату». Минздрав страны сомневается в эффективности этого средства защиты, которое не было доказано и может привести к контрпродуктивным выводам и дать ложное ощущение безопасности.

По информации французского телеканала, в пятницу в Швеции зарегистрировали ещё 100 смертей – таким образом, во вторую волну от коронавируса умерло 2 тыс. больных, а в целом страна с населением в 10,3 млн человек насчитывает 7993 жертвы пандемии. Число смертей на миллион жителей в Швеции остаётся ниже, чем в некоторых европейских странах, которые ввели карантин (Италия, Испания, Франция), однако в 5—10 раз превышает показатели других Скандинавских стран. В четверг король Карл XVI Густав в ходе интервью телеканалу SVT возобновил дебаты о «провале» шведской стратегии борьбы с COVID-19.

В отличие от широко распространённого заблуждения, Швеция никогда не стремилась к коллективному иммунитету, отмечается в статье. Тем не менее руководители служб здравоохранения долгое время были убеждены, что высокий уровень заражения весной позволит стране легче сдерживать новые всплески пандемии в долгосрочной перспективе. Летом эта гипотеза вроде бы нашла подтверждение, однако сейчас сильная вторая волна ставит её под сомнение. При этом в пятницу премьер-министр Швеции снова отверг предложение о введении карантина, который он считает слишком тяжёлым «бременем» для населения.