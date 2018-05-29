Hürriyet: Алиев открыл «Южный газовый коридор» в Европу в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально открыл «Южный газовый коридор», по которому газ из Каспийского моря пойдёт в Европу в обход России в целях «сокращения зависимости» Запада от Москвы, сообщает Hürriyet. На церемонии открытия Алиев положительно оценил поддержку США, Великобритании и ЕС в реализации проекта, а также отметил «сильное региональное сотрудничество» между Азербайджаном, Турцией и Грузией, добавляет издание.

В Азербайджане состоялось открытие газопровода, который создаст первый прямой путь для транспортировки газа из одного из крупнейших газовых месторождений в мире в Европу в обход России, сообщает Hürriyet.

«С помощью этого проекта мы создаём новую энергетическую карту Европы», — заявил на церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Южный газовый коридор» будет поставлять газ из Каспийского моря в Европу в обход России, так как «Запад стремится сократить свою зависимость от неё», отмечает издание.

Проект стоимостью $40 млрд состоит из трёх газопроводов, которые будут поставлять газ из месторождения «Шахдениз-2» через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море в южную Италию. Планируется, что к 2020 году «Южный газовый коридор» будет поставлять в Европу около 10 млрд кубометров газа в год. Ещё 6 млрд кубометров будут транспортироваться в Турцию.

Южно-Кавказский газопровод из Азербайджана будет поставлять газ в Турцию, где он будет снабжать Трансанатолийский газопровод (ТАНАП). «ТАНАП — это исторический проект, и наше сотрудничество играло большую роль в завершении этого проекта», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме по случаю открытия «Южного газового корридора». Сообщается, что ТАНАП будет запущен 12 июня в присутствии Эрдогана и Алиева. Уже из Турции Трансадриатический газопровод будет доставлять газ в Италию.

На церемонии открытия Алиев также положительно оценил поддержку США, Великобритании и ЕС и «сильное региональное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией». «Этот проект учитывает интересы всех: поставщиков газа, стран транзита и потребителей», — резюмировал президент Азербайджана.