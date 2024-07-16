Чешские популисты завоёвывают массы: они победили на выборах в Европарламент и грозят повторить успех у себя на родине, рассказывает ARTE. Их евроскептицизм и атимиграционная риторика нашли отклик у части населения, которое всё меньше готово поддерживать Украину и его беженцев.
Спустя два года непоколебимой поддержки Киева в Чехии начинают уставать от такого бремени, передаёт ARTE. Страна занимает одно из первых мест по приёму украинцев в пересчёте на численность населения, однако только 54% жителей страны по-прежнему готовы предоставить им убежище (84% по Европе). Согласно последнему опросу, за быстрое вступление Украины в ЕС выступают только 26% чехов.
Популисты продолжают завоёвывать массы: они победили на выборах в Европарламент и могут повторить успех на парламентских выборах в следующем году. Благодаря евроскептицизму и антимиграционной риторике им удалось завоевать часть населения, которая начинает проявлять враждебность по отношению к украинцам. После февраля 2022 года на улицах Праги повсюду висели флаги Украины, но теперь их осталось мало.
Большинство чешских политиков выступают за поддержку Киева, однако их мнения расходятся по способам завершения конфликта. Одним из самых оппозиционных стало движение ANO, возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Эта партия первая вступила в новую группу «Патриоты Европы», которую создал в Европарламенте лидер Венгрии Виктор Орбан. К ним присоединилось большинство ультраправых сил в ЕС, в том числе французское «Национальное объединение».
ARTE отмечает, что правый блок «больше не маскирует свою близость к Кремлю». К вящему недовольству Брюсселя, Орбан наряду с Украиной, Китаем и США недавно посетил Россию. Пользуясь своим уникальным положением, он делает ставку на дипломатическое решение конфликта.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.