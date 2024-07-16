ARTE: Чехия устала помогать Украине и принимать её беженцев

Чешские популисты завоёвывают массы: они победили на выборах в Европарламент и грозят повторить успех у себя на родине, рассказывает ARTE. Их евроскептицизм и атимиграционная риторика нашли отклик у части населения, которое всё меньше готово поддерживать Украину и его беженцев.

Спустя два года непоколебимой поддержки Киева в Чехии начинают уставать от такого бремени, передаёт ARTE. Страна занимает одно из первых мест по приёму украинцев в пересчёте на численность населения, однако только 54% жителей страны по-прежнему готовы предоставить им убежище (84% по Европе). Согласно последнему опросу, за быстрое вступление Украины в ЕС выступают только 26% чехов.

Популисты продолжают завоёвывать массы: они победили на выборах в Европарламент и могут повторить успех на парламентских выборах в следующем году. Благодаря евроскептицизму и антимиграционной риторике им удалось завоевать часть населения, которая начинает проявлять враждебность по отношению к украинцам. После февраля 2022 года на улицах Праги повсюду висели флаги Украины, но теперь их осталось мало.

Большинство чешских политиков выступают за поддержку Киева, однако их мнения расходятся по способам завершения конфликта. Одним из самых оппозиционных стало движение ANO, возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Эта партия первая вступила в новую группу «Патриоты Европы», которую создал в Европарламенте лидер Венгрии Виктор Орбан. К ним присоединилось большинство ультраправых сил в ЕС, в том числе французское «Национальное объединение».

ARTE отмечает, что правый блок «больше не маскирует свою близость к Кремлю». К вящему недовольству Брюсселя, Орбан наряду с Украиной, Китаем и США недавно посетил Россию. Пользуясь своим уникальным положением, он делает ставку на дипломатическое решение конфликта.