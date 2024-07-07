Spiegel: новая фракция Орбана против помощи Украине и будет менять ЕС «даже вопреки воле брюссельских элит»
Партии Виктор Орбана в Европарламенте удалось преодолеть важный «порог» на пути к формированию новой правой фракции «Патриоты за Европу» — сообщает немецкий Der Spiegel. «Фидес — Венгерский гражданский союз», — нашёл ещё 6 партий из других стран ЕС, которые согласились вступить с ним в одну фракцию.
Новая фракция рассчитывает стать крупнейшим объединение правых сил в ЕС. Немецкий журнал отмечает, что это станет возможным, только если во фракцию вступит французское «Национальное объединение». Марин Ле Пен сообщила, что ещё рассматривает предложение Орбана, и примет решение лишь после выборов в воскресенье.
Партии должны будут встретиться в понедельник в Брюсселе. Der Spiegel отмечает, что немецкая «Альтернатива для Германии» не приглашена к участию. «В настоящий момент нет такой опции», — заявляет сопредседатель АдГ — Алиса Вайдель. По её словам, немецкие правые сейчас работают над своим долгосрочным стратегическим проектом.
Ссылки по теме
-
Focus: ЕС нужно ухватиться за Орбана, как за последнюю надежду на переговоры по Украине
-
TEC: Орбан с помощью нового альянса в Европарламенте хочет «исправить Европу»
-
Spiegel: в Европарламенте появится новая «пророссийская» фракция
-
Виктор Орбан: «Цель-минимум достигнута, Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине»