Spiegel: новая фракция Орбана против помощи Украине и будет менять ЕС «даже вопреки воле брюссельских элит»

Виктору Орбану удалось сформировать новую правую фракцию в Европарламенте, в неё вошли правые партии из Венгрии, Австрии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Дании и Португалии. Der Spiegel пишет, что новая фракция претендует возглавить борьбу с «брюссельскими элитами». Объединение предлагает традиционную правую программу: прекращение помощи Украине, ограничение миграции, сворачивание экологических программ и так далее.

Партии Виктор Орбана в Европарламенте удалось преодолеть важный «порог» на пути к формированию новой правой фракции «Патриоты за Европу» — сообщает немецкий Der Spiegel. «Фидес — Венгерский гражданский союз», — нашёл ещё 6 партий из других стран ЕС, которые согласились вступить с ним в одну фракцию.

Среди них «Фламандский интерес» из Бельгии, Австрийская партия свободы, Датская народная партия, чешская популистская «Акция недовольных граждан» (ANO), португальская «Хватит!», испанская правая партия «Голос», и партия Герта Вилдерса «Партия свободы».

Der Spiegel указывает, что все партии объединяет традиционная правая программа: «отказ от миграции и программы защиты климата «Зелёный курс», отказ Украине в поддержке, укрепление суверенитета национальных государств». Виктор Орбан, во время формального объявления о создании новой фракции, заявил, что новое политическое объединение изменит Европу «и против воли брюссельских элит».



Новая фракция рассчитывает стать крупнейшим объединение правых сил в ЕС. Немецкий журнал отмечает, что это станет возможным, только если во фракцию вступит французское «Национальное объединение». Марин Ле Пен сообщила, что ещё рассматривает предложение Орбана, и примет решение лишь после выборов в воскресенье.



Партии должны будут встретиться в понедельник в Брюсселе. Der Spiegel отмечает, что немецкая «Альтернатива для Германии» не приглашена к участию. «В настоящий момент нет такой опции», — заявляет сопредседатель АдГ — Алиса Вайдель. По её словам, немецкие правые сейчас работают над своим долгосрочным стратегическим проектом.