«Государственные гранты и инновационные центры» — Arte рассказал, как Россия борется с утечкой мозгов

Эмиграция молодых учёных после распада СССР стала для России серьёзной проблемой, отмечает Arte. Однако сегодня многие эмигранты возвращаются, чтобы заниматься развитием науки в своей стране, сообщают французские журналисты. Как поясняет телеканал, это стало возможным благодаря государственным программам поддержки исследовательской отрасли.

АРТЁМ ОГАНОВ, директор лаборатории Центра инноваций «Сколтех»: Я тебе советую ставить на эту фиксированную молекулу в первой фазе. Это действительно может быть интересно.

Профессор Артём Оганов беседует с аспиранткой. Этот физик – кристаллограф — знаменитость в научном мире. Семь лет назад он вернулся в Россию после долгой и блестящей карьеры за рубежом и отныне руководит исследовательской лабораторией. Все это благодаря программе государственной помощи под названием «мегагрант»

АРТЁМ ОГАНОВ: Я жил больше 16 лет за границей — В Англии, Швейцарии, в Америке. Это замечательные страны. Но я всегда мечтал вернуться в Россию. Я верю в будущее российской науки.

Это мнение разделяют и двадцать молодых учёных, работающих с профессором Огановым.

АНАСТАСИЯ НАУМОВА, аспирант лаборатории Артёма Оганова: После учёбы я рассматривала вариант уезжать, но, собственно сейчас я рада, что решила остаться здесь. Я считаю, что «Сколтех» — это замечательное место для развития наук.

Этот энтузиазм можно понять. Лаборатория Артёма Оганова находится в Москве, в Центре инноваций «Сколтех» — российской «Кремниевой долине». С 2011 года благодаря программе государственной помощи здесь было создано 28 ультрасовременных исследовательских центров вроде этого.

Однако за пределами этого оазиса наука в России всё ещё находится в уязвимом положении. Регулярно звучит критика в отношении сокращения должностей и закрытия государственных исследовательских институтов. Бюджет, выделяемый на исследования и развитие в России, составляет чуть более 1% ВВП страны — втрое меньше, чем в Германии и вдвое меньше, чем во Франции — что не обходится без последствий.

МИХАИЛ МИТРОФАНОВ, профсоюз работников Российской академии наук: Эта тревожная тенденция к эмиграции учёных существовала всегда. В частности, среди тридцатилетних. У них уже есть опыт работы, однако нет возможности найти ожидаемую стабильность в профессии в России. В большинстве случаев они только об этом и думают.*

Математик Александр Рубцов также не исключает возможности отъезда из России. Чтобы прокормить себя он вынужден вдобавок к научной работе занимать три преподавательские должности.

АЛЕКСАНР РУБЦОВ, факультет компьютерных наук Высшей школы экономики: Действительно, очень много авторитетных людей возвращаются, им обеспечивают наилучшие условия в России. Но для того, чтобы молодёжь оставалась в России ничего не делается, к сожалению. Для молодых учёных возможностей не много, процедуры отбора непрозрачны, а большие зарплаты предусмотрены только для их выдающихся коллег*.

В советское время научная работа была окружена ореолом престижа. В Российской Федерации программа «мегагрант», наконец, вновь обеспечивает учёных средствами для работы.

Дата выхода в эфир: 19 декабря 2019 года

*Перевено по французскому оригиналу (прим. ИноТВ)