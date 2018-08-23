Guardian: 17 лет спустя — «Талибан» едет в Москву искать мира

Впервые за долгие годы после теракта 11 сентября, который готовился на территории Афганистана, и последовавшего за ним свержения режима талибов, представители движения в сентябре приедут в Москву на мирные переговоры, пишет The Guardian. Встреча, в которой примут участие и другие влиятельные игроки региона вроде Китая и Пакистана, предоставит редкий шанс для взаимодействия между «Талибаном» и Кабулом.
4 сентября представители «Движения Талибан»* приедут в Москву на мирные переговоры, сообщает The Guardian. Также на встречу прибудут делегации других влиятельных игроков в регионе, включая Китай, Иран и Пакистан.
«Первая реакция позитивная, они планируют принять участие в этой встрече, надеюсь, что она будет продуктивной», — прокомментировал предстоящее событие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Талибы официально ничего о переговорах не заявляли. Однако один из высокопоставленных участников движения подтвердил журналистам, что руководство планирует направить делегацию в Москву «ради мира в Афганистане». Также «Талибан» планирует направить своих представителей в другие страны региона, в том числе и в Пакистан и Китай, — чтобы «продемонстрировать им своё доверие и дать ответ на вопросы, вызывающие у них обеспокоенность».
Как подчёркивает газета, талибы впервые примут участие в подобной международной встрече, с тех пор как после терактов 11 сентября их режим был свергнут. Впрочем, представителей движения приглашали и на прошлые переговоры в Москве, которые проходили в 2017 году, но никто не приехал.
Несмотря на обострение боевых действий, в последнее время «Талибан» всё чаще проявляет заинтересованность в дипломатическом урегулировании. Кабул в свою очередь тоже демонстрирует целый ряд мирных инициатив. Благодаря перемирию, заключённому на праздник Ураза-байрам, отмечающий окончание поста в Рамадан, талибы показали, что могут контролировать своих людей, разбросанных по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани, предложивший прошлое перемирие, призвал и на этот раз приостановить боевые действия в честь праздника Курбан-байрам. Официальный ответ «Талибан» пока не дал.
В последние месяцы руководство движения направляло свои делегации в Узбекистан и Индонезию, а также провело переговоры с американскими дипломатами в Катаре. По мнению The Guardian, вероятно, сейчас «Талибан» и США готовы идти на контакт с большим желанием, чем это было всего несколько лет назад. Хотя президент Трамп неоднократно критиковал затянувшийся конфликт, американцы боятся, что их уход «развяжет военным экстремистам руки в стране, где были запланированы атаки 11 сентября». Усиление местного подразделения ИГ** лишь подкрепляет эти опасения.
Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом — действующее правительство они считают марионеточным и настаивают на обсуждении условий мирного соглашения непосредственно с Вашингтоном. Встреча в Москве — редкая возможность для прямого взаимодействия между афганскими властями и «Талибаном».
* «Движение Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
* * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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