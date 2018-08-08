Frankfurter Allgemeine: новый тренд в Афганистане — розы вместо мака

Всё больше афганских фермеров предпочитают выращивать не опийный мак, а благоухающие розы, сообщает Frankfurter Allgemeine в видео на своём YouTube-канале. Стимулом к смене тренда послужил немецко-афганский гуманитарный проект, стартовавший десять лет назад. При этом розовые вода и масло производятся не только для внутреннего рынка, но и для эксклюзивной косметической продукции во всём мире, отмечает издание.

Афганские фермеры, выращивающие опиум, переквалифицировались. Раньше здесь, в провинции Нангархар, повсюду цвёл опийный мак, служащий основным компонентом наркотика. Но теперь на этом поле благоухают благородные розы, предназначенные для использования в косметической промышленности.

МОХАММЕД ДИН САПЕЙ, фермер: Мы получили растения, инструменты и даже аванс за первый год, хотя у нас ещё не было урожая. Теперь я собираю урожай — 1200 килограммов лепестков.

Стимул к смене тренда около десяти лет назад дал немецко-афганский гуманитарный проект. Впрочем, Афганистан остаётся самым крупным производителем опиума в мире. И наркотик до сих пор наполняет военные бюджеты местных исламистов. Но многих фермеров всё равно удалось переубедить.

ХАН АГХА, сотрудник компании Afghan Rose: Мы заключаем надёжные контракты с фермерами, выращивающими розы, если они гарантируют, что больше не будут культивировать наркотики. Там, где мы сажаем розы, больше не растёт опийный мак.

Впрочем, ситуация все ещё напряжённая. Два года назад 50 фермерам пришлось оставить свои поля, после того как в регионе появились джихадисты «Исламского государства»*. Но более 800 фермеров всё равно решили выращивать розы. Они производят розовые воду и масло не только для внутреннего рынка, но и для эксклюзивной косметической продукции во всём мире.

Дата выхода в эфир 05 августа 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.