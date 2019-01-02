Французский экономист: грядущий кризис в США покончит с либерализмом в мировой экономике

Всё больше признаков указывают на то, что в 2019 году американская экономика столкнётся с очередным кризисом, пишет на страницах Le Figaro французский экономист Давид Кайла. Односторонние действия Дональда Трампа уже парализуют систему управления мировой экономикой, основанную на многостороннем сотрудничестве, отмечает автор. А значит, грядущие проблемы в США грозят окончательно упразднить разработанные либеральными экономистами правила, заменив их «правом сильного».

С момента своего избрания на пост президента США Дональд Трамп использовал рост финансовых рынков как доказательство успеха своей экономической политики, пишет на страницах Le Figaro французский экономист Давид Кайла. Тем не менее, несмотря на ослабление регулирования финансового сектора и значительное снижение налоговой нагрузки, биржевые индексы Wall Street продемонстрировали стремительное падение, что, по мнению экспертов, предвещает неминуемое приближение экономического кризиса.

По мнению Кайла, есть несколько причин для беспокойства за ближайшее будущее американской экономики. Первая из них — необычно долгий период экономического роста. 2018 год стал девятым годом подряд, когда экономика США демонстрировала рост. Как напоминает автор статьи, последний подобный цикл закончился в 2000 году взрывом «Интернет-пузыря». Кроме того, ускорение показателей роста американской экономики происходит на фоне его замедления в остальном мире. Это также заставляет усомниться в продолжительности подобного положения вещей.

Ещё один «мало обнадёживающий» признак — непоследовательность администрации Дональда Трампа в экономических вопросах. Ярчайший пример: обещание поднять пошлины для европейских партнёров в одностороннем порядке, а затем отказ от этого намерения после получения уступок от противоположной стороны. При этом, по мнению экономиста, экономическая стратегия США не хаотична, а намеренно направлена на то, чтобы ни ЕС, ни Китай не могли чётко спрогнозировать долгосрочные цели Соединённых Штатов, казалось бы, меняющиеся в зависимости от обстоятельств.

Кайла называет экономическую политику Трампа не «протекционистской», а «меркантилистской». «Его поведение показывает, что он больше бизнесмен, чем политик. Он стремится не регулировать, а добиваться конкретных уступок во благо собственным производителям», — поясняет автор, добавляя, что возникающая при этом напряжённость в экономических отношениях не может не беспокоить. В какой-то момент торговые партнёры США могут объединиться и ввести собственные санкции в отношении американских предприятий, предупреждает специалист.

Помимо этого, беспокойство вызывают и внутренние трения внутри администрации американского президента. Как напоминает автор, из-за несогласия конгресса США выделить $5 млрд на строительство стены у границы с Мексикой администрация президента с 20 декабря блокирует принятие федерального бюджета, что привело к «шатдауну» правительства, подразумевающему внезапное прекращение выплат заработной платы 800 тысячам госслужащих и остановку работы множества федеральных ведомств. Кроме того, существует конфликт между Дональдом Трампом и главой ФРС Джеромом Пауэлом из-за стремительного повышения госбанком США ставки рефинансирования в последние несколько месяцев, что по мнению президента способствует ослаблению американской экономики.

Все эти тенденции не внушают автору статьи оптимизма в отношении 2019 года. По его словам, большинство экономистов сегодня задаются вопросом не о том, будет ли рецессия в США (этот факт можно считать свершившимся), а о том, будет ли она краткосрочной, как в 2001 году или будет сопровождаться тяжёлыми последствиями, как в 2008-м. Сам Кайла уверен, что новый кризис не будет похож ни на один из предшествующих: «то, что происходит в США и в мире в целом демонстрирует новую логику и новый решительный поворот в экономическом управлении».

Политика Трампа положила конец эпохе многостороннего сотрудничества, что не могло не затронуть международные организации, такие как ВТО, переживающая сегодня «тяжелейший экзистенциальный кризис». Односторонние решения главы Белого дома, вызывающие односторонние ответные действия со стороны партнёров США приводят к возникновению множества торговых споров, которые Орган по разрешению торговых споров ВТО уже не в состоянии регулировать. При этом, как отмечает автор, действия Трампа в этом отношении мало отличаются от действий его предшественника Барака Обамы, использовавшего экстерриториальный принцип американского права против банков всего мира, или Ричарда Никсона, единолично положившего конец Бреттон-Вудской системе, отказавшись от обеспечения доллара золотом.

«Миф о мировой экономике, организованной по коллективно разработанным правилам, изжил свой век», — утверждает Кайла. Рождающийся сегодня миропорядок основывается уже не на правилах, а на «праве сильного», подталкивающего каждую страну к использованию экономических инструментов в собственных интересах. Этот переход означает, что политика снова обладает властью и способна действовать на собственное усмотрение. «Политика, отодвинутая в сторону от экономики и рынков, чтобы дать дорогу власти экспертов, вдохновлённых либеральными идеями, триумфально возвращается», — провозглашает автор статьи. Это означает, что экономический кризис, с которым США столкнутся в 2019 году ознаменует начало новой эпохи, в которой на смену международному регулированию придёт множество суверенных экономических политик. И, как отмечает эксперт, Европейский союз с его чрезвычайно негибкой системой институтов, застрявшей в идеологии 80—90-х годов XX века, совершенно не готов.