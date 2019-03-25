OLJ: Ливан и Россия сходятся во мнениях, но это не делает их союзниками

Лидер Ливана обсудит с Владимиром Путиным ряд вопросов, по которым их позиции сходятся: например, о возвращении беженцев в Сирию и об отношении к «Хезболле». При этом, как уверяет источник L'Orient-Le Jour, близкий ливанскому президенту, нельзя считать, что Ливан повернулся к России и теперь входит в её зону влияния, пусть даже стороны и придерживаются одинакового мнения по вопросам, по которым у Бейрута есть серьёзные разногласия с Вашингтоном.

Сегодня начинается официальный визит в Россию президента Ливана Мишеля Ауна, пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour. Он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить, в частности, вопрос о возвращении на родину сирийских беженцев.

Издание напоминает, что ещё в июле прошлого года Россия выступила за массовое возвращение сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана и Иордании. Но эта идея разбилась о недостаток финансирования и о позицию западных и арабских стран, которые считают, что сначала должно произойти политическое урегулирование конфликта.

Президент Ливана такую позицию не поддерживает. Он согласен, что Дамаск вернул себе контроль почти над всей Сирией, и как раз ради развития страны сирийцы должны вернуться на родину. Он всегда говорил, что беженцы должны вернуться как можно скорее, поскольку их присутствие на территории Ливана несёт в себе экономическую, социальную угрозу и угрозу безопасности. Так что он полностью поддерживает российскую инициативу, которую в Ливане называют «единственным прагматичным планом».

При этом Россия со своей стороны работает с сирийскими властями, пытаясь их убедить дать гарантии беженцам — например, всеобщую амнистию или отсрочку призыва в армию, то есть дать им стимул вернуться.

Помимо вопроса беженцев лидеры намерены обсудить и «Хезболлу». Недавно в Ливан приезжал госсекретарь США Майк Помпео. Он призвал Бейрут противостоять этому движению, которое, по его словам, «ставит Ливан и его народ в опасность». Однако ему ответили, что эта шиитская ливанская партия не террористическая и что её поддерживает ливанский народ, а также у неё есть свои представители в парламенте. Теперь, по словам ливанских политиков, Россия должна засвидетельствовать, что считает «Хезболлу» партнёром, тем более что ливанские власти утверждают, что она также внесла свой вклад в борьбу против террористов в Сирии.

Также речь пойдёт и о разграничении границ с Израилем, полагает журналист. Россия заинтересована в этом вопросе, поскольку вместе с французской и итальянской компаниями «Новатэк» получила лицензию на разработку месторождений, которые находятся неподалёку от израильской границы.

Но заставит ли Ливан давление США на «Хезболлу» повернуться к России и оказаться в её объятьях, задаётся вопросом автор статьи. Источник издания в близких к ливанскому президенту кругах отвечает, что согласие по ряду вопросов и схожие позиции не означают, что Ливан станет частью «российской оси». Он также отметил, что не планируется подписание никаких документов о военном сотрудничестве.

Россия, по его словам, давно звала к себе президента Ливана, но визит по тем или иным причинам откладывался. Ливан «всегда поддерживал отношения с Россией, тем более сейчас, когда Москва играет в регионе важную роль», — приводит слова своего источника L'Orient-Le Jour.