Глава МИД ФРГ: ради мира в Сирии мы готовы к диалогу с русскими — в любой форме и в любое время

В военном плане Россия очень активна в Сирии, заявил в эфире немецкого телеканала N-TV министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Сейчас, по его словам, у Москвы, однако, появилась возможность доказать, что российская сторона всё же заинтересована в политическом решении конфликта. «Мы ждём этого от русских, и ради этого мы готовы к диалогу с ними — в любой форме и в любое время», — подчеркнул глава МИД ФРГ.
Господин министр, вы сами затронули эту тему — война в Сирии. Без американцев здесь, безусловно, не обойтись, но и без русских тоже. Как известно, в контексте международного сотрудничества Владимир Путин — партнёр сложный. Запад не хочет иметь с ним дело. Конфликты в Сирии и не только тем не менее без него не разрешить. Каким может быть сотрудничество с Россией? Вы, например, настроены очень критически, другие — не настолько. В конечном счёте пренебречь русскими всё равно ведь не получится.
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии:Мы не можем этого сделать. На мой взгляд, для того чтобы найти политическое решение войне в Сирии, нам в первую очередь нужны русские, и поэтому-то мы и поддерживаем с ними интенсивный диалог.
У ООН есть план. Сначала будет создан комитет по конституции, в работе которого должны принять участие все вовлечённые в сирийский конфликт группы. Должна быть проведена конституционная реформа. Рано или поздно там также должны быть проведены выборы. В настоящий момент мы активно обсуждаем с русскими вопрос о формировании комитета. Для этого нам действительно нужна российская поддержка, а также чтобы Россия оказала давление на режим в Дамаске.
Да, мы видим, что они там очень активны в военном плане. Сейчас у них, однако, появилась возможность доказать, что они также заинтересованы в политическом решении конфликта. Мы ждём этого от русских. Ради этого мы готовы к диалогу с ними — в любой форме и в любое время.
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