Fox News: после выборов в Израиле политическое будущее Нетаньяху под вопросом

Биньямин Нетаньяху не смог заручиться необходимым большинством голосов в кнессете — и сохранить пост премьер-министра Израиля ему будет непросто, передаёт Fox News. Как отмечает корреспондент телеканала, решающую роль в формировании нового израильского правительства может сыграть партия давнего соперника Нетаньяху — Авигдора Либермана.
Возможно, это было самой большой оплошностью в его невероятной политической карьере, но у Биньямина Нетаньяху, пробывшего на посту премьер-министра Израиля дольше всех, могут быть большие неприятности. После выборов, которые, похоже, закончились ничьей, его будущее неясно. И теперь он пытается сформировать какое-то коалиционное правительство.
С последними подробностями из Иерусалима — корреспондент Fox News Трей Йингст. Какой там расклад, Трей?
ТРЕЙ ЙИНГСТ, зарубежный корреспондент Fox News: Здравствуйте, Нил! Сейчас, когда официально подсчитано 90 процентов голосов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его партия «Ликуд» отстают от своего главного соперника — Бени Ганца и его партии «Синий и белый» («Кахоль-Лаван». — ИноТВ) — на одно место в кнессете.
Остаётся подсчитать ещё 10 процентов. Но важно отметить, что, исходя из этих цифр, будут какие-то небольшие изменения, но в целом ни один из кандидатов не сможет получить большинства в 61 голос в кнессете, чтобы править Израилем. Таким образом, израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху будет трудно, но не невозможно сохранить свой пост.
В этой ситуации всё зависит от Авигдора Либермана — давнего соперника и бывшего министра обороны Нетаньяху. Ожидается, что он получит девять депутатских мест, и это решит исход гонки. За много лет у Либермана были личные проблемы с Нетаньяху. Либерман считается более светским и либеральным кандидатом.
Набрав почти поровну голосов и оказавшись в патовой ситуации, Нетаньяху и Ганц оба выступили вчера с заявлениями, но не стали заявлять о своей победе, как на предыдущих израильских выборах в этом году.
Ганц призвал к созданию правительства единства, которое включало бы в себя две крупнейшие партии, и поблагодарил своих сторонников за участие в выборах. Нетаньяху, в свою очередь, раскритиковал СМИ и заявил, что сформирует только сионистское националистическое правительство.
Хотя израильские арабы составляют 20 процентов населения страны, Нетаньяху, пытаясь составить правящую коалицию, использует их сегодня, чтобы внушить страх путём делегитимизации их политического влияния в израильском кнессете.
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Есть только два варианта: либо правительство во главе со мной, либо опасное правительство, опирающееся на арабские партии.
ТРЕЙ ЙИНГСТ: Сегодня начался переговорный процесс. Оба кандидата пытаются сформировать коалиционное правительство. И Ганц, и Нетаньяху сегодня проводят встречи в Израиле. Это настолько неотложное дело, что в связи с политической неразберихой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже отменил запланированную на следующую неделю ежегодную поездку на Генеральную Ассамблею ООН. Нил?
Ясно, Трей. Большое спасибо! На связи из Иерусалима был наш корреспондент Трей Йингст, он рассказал нам о значении этих выборов.
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