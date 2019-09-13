Times of Israel: трёхчасовое опоздание Путина не помешало его встрече с Нетаньяху

На переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи глава Кремля прибыл с трехчасовым опозданием, пишет Times of Israel. При этом сама встреча прошла хорошо: несмотря на сухой приём и отсутствие широких жестов, президент России согласился посетить Израиль в январе, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин в уже традиционной для себя манере опоздал на встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху — на три часа, сообщает Times of Israel. «Шум путинского вертолёта, зависшего над его летней резиденцией на берегу Чёрного моря в Сочи, послужил сигналом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что можно наконец-то выдвигаться из близлежащего отеля Хаятт, где он терпеливо его ожидал, — пишет израильское издание. — Возможно, во время короткой поездки на своей бронированной машине, у него было время на то, чтобы вспомнить обо всех тех, кто ждал его за все эти годы».

Сама встреча с Путиным прошла хорошо. Нетаньяху, который до этого встречался с российским минобороны Сергеем Шойгу, рассказал главе Кремля о том, что за последние недели Иран прилагает большие усилия для того, чтобы навредить Израилю в Сирии. Также он призвал к более тесной координации действий между Тель-Авивом и Москвой.

Похоже, Путин такую аргументацию слышал уже не в первый раз, поэтому он «даже не повёл бровью», когда Нетаньяху излагал свою позицию. В этот раз израильского премьера ожидал «сухой приём» без каких-либо «широких жестов». Главе Кремля было нечего предложить Нетаньяху кроме абстрактного пожелания преемственности израильской политики после выборов.

Сам же премьер говорил с Путиным с оглядкой как раз на выборы в Израиле. Он пообещал справиться с пенсионным кризисом и обеспечить достаток советским ветеранам, проживающим в Израиле. Это был очевидный выпад в сторону его оппонента Авигдора Либермана, который преподносит себя главным поборником прав израильтян из бывшего СССР.

Нетаньяху выглядел уставшим, что неудивительно, ведь его «комбинированный политический и дипломатический марафон» по Израилю и загранице отразился бы и на тех, кто моложе его. Судить о той политической выгоде, которую Нетаньяху извлёк из встречи с Путиным, тяжело. В любом случае глава Кремля подтвердил, что посетит Израиль в следующем январе. За последние годы Нетаньяху приезжал в Россию с визитом 13 раз, а Путин в Израиль — всего два, так что он вполне заслуживает возможность сбежать от российской зимы.