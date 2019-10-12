Haaretz: «несоразмерный» приговор израильтянке в России — результат закулисной борьбы за российского «хакера»

Жёсткий приговор 25-летней гражданке Израиля и США Нааме Иссахар к 7,5 лет лишения свободы российским судом по обвинению в контрабанде наркотиков, связан с желанием Москвы надавить на Израиль, пишет Haaretz. Как сообщает газета со ссылкой на израильские источники, российские власти уже предложили Тель-Авиву освободить Иссахар в обмен на отмену экстрадиции в США российского «хакера» Алексея Буркова, задержанного израильскими властями в 2015 году.

Россия попыталась заставить Израиль прекратить процедуру экстрадиции в США российского «хакера» Алексея Буркова, арестованного на израильской территории четыре года назад, в обмен на освобождение 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, приговорённой химкинским судом в минувшую пятницу к 7,5 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает Haaretz со ссылкой на израильские источники.



Как отмечается в материале издания, Бурков, которого в США обвиняют в мошенничестве с платёжными картами, был задержан в Израиле в 2015 году и подлежит экстрадиции в Америку. Между тем, судьба Наамы Иссахар, по всей видимости, «стала последней главой в закулисной борьбе между Москвой и Вашингтоном по поводу экстрадиции, и здесь кроется нечто более масштабное, чем хищение личных данных».



Как напоминает автор материала, Иссахар была задержана в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из Индии в Израиль; в её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Израильтянку обвинили в контрабанде наркотиков и отправили в СИЗО в Химках, но местные власти «упорно отвечали отказом на многочисленные попытки её семьи внести за неё залог». В пятницу Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима — то есть, почти к максимальному возможному по её статье сроку, составляющему 8 лет.



Ожидается, что защитники Иссахар будут обжаловать приговор; по данным Haaretz, израильские источники, знакомые с ходом дела, предполагают, что принципиальная позиция Израиля по делу Буркова может заставить российские власти согласиться на более мягкий приговор. Члены семьи израильтянки заявили, что «шокированы тем, что Россия решила похитить Нааму и взять её в заложники - она же не преступница», упоминается в материале.



После того, как в российских и израильских СМИ появились сообщения об Иссахар, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что он обсуждал дело израильтянки с российским президентом Владимиром Путиным в ходе их встречи в Сочи месяц назад, а также во время телефонных переговоров на прошлой неделе, пишет Haaretz. Нетаньяху заявил российскому лидеру, что Москва обходится с гражданкой Израиля несправедливо, и заверил его, что у израильских властей просто нет законных способов прекратить экстрадицию Буркова, поскольку Верховный суд страны уже постановил, что он должен быть выдан Вашингтону.



Как подчёркивает обозреватель Haaretz, Иссахар также имеет американское гражданство, и, по мнению израильских чиновников, стала «мишенью» российских властей отчасти именно в связи с этим обстоятельством — ведь получив от России предложение по обмену израильтянки на Буркова, Вашингтону «пришлось бы выбирать между тем, чтобы экстрадировать его или помочь Иссахар».



По данным российских СМИ, идею обменять Иссахар на Буркова изначально подали родственники россиянина. Между тем, израильские дипломаты, к которым обращалась семья израильтянки, заявили, что обмен невозможен, и что им придётся ждать приговора, пишет Haaretz. Люди, близкие к семье Иссахар, заявили, что её родственникам стали приходить электронные письма от семьи Буркова, где говорилось, что израильтянку не выпустят до тех пор, пока не будет решён вопрос с россиянином.



Как подчёркивает автор статьи, в деле Буркова остаётся много «неясностей» — оно практически не освещалось в СМИ, несмотря на то, что «две сверхдержавы играли дипломатическими мускулами, пытаясь заполучить этого специалиста по информационным технологиям себе». По данным Секретной службы США, Бурков основал сайт, где продавались данные платёжных карт; в 2015-м штат Виргиния предъявил россиянину официальные обвинения в мошенничестве, а ещё через год к нему добавились пункты о хищении личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к компьютерным системам.



В 2015 году американские власти смогли отследить Буркова благодаря соцсетям, где он публиковал фотографии с отпуска в Таиланде. Оттуда Бурков вылетел в Израиль, где и был задержан прямо в аэропорту. По некоторым данным, россиянин уже дал признательные показания в том, что контролировал упомянутый сайт; его целью, по мнению американской стороны, было создание инфраструктуры для сотрудничества между «профессиональными интернет-преступниками». Защитники Буркова заявили в интервью российским СМИ, что их подзащитный не имеет никакого отношения к вменяемым ему преступлениям.



Израильский Верховный суд в итоге одобрил экстрадицию Буркова в США по запросу ФБР; россиянин провёл в заключении в ожидании решения почти четыре года. Как сообщил сам Бурков, Россия также подала запрос о его экстрадиции, однако израильский суд постановил, что этот запрос не может служить поводом для отмены его передачи в США.