Welt: политические фокусы Нетаньяху больше не работают

Биньямин Нетаньяху до сих пор ловко проделывал многочисленные политические трюки, помогавшие ему побеждать на выборах вопреки всем прогнозам, однако теперь магия его фокусов перестала работать, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, Нетаньяху едва ли удастся быстро сформировать новое правительство после выборов и сохранить при этом пост премьер-министра, тем самым избежав судебного преследования по подозрению в коррупции.

Политические трюки Нетаньяху утратили своё очарование, пишет немецкая газета Die Welt. Он дольше всех занимал пост премьер-министра Израиля, однако ему не удастся сформировать новое правительство: его настигли «грязные трюки» его избирательной кампании, а влиятельные международные партнёры отворачиваются от него.

По мнению автора статьи, подходящим прозвищем для премьер-министра Израиля могли бы стать слова «чародей» или «фокусник»: в прошлом Биньямину Нетаньяху часто удавалось уличить политических аналитиков во лжи. Он побеждал на выборах вопреки всем прогнозам, склеивал коалиции в последнюю секунду и воодушевлял послушных сторонников, несмотря на бессчётные политические смены курсов.

Так Нетаньяху удалось его историческое достижение: он находится у власти дольше всех своих предшественников, утверждает немецкая газета. Тем примечательнее карикатура одной израильской газеты, изображающая Нетаньяху в магазине, занимающемся починкой домашних приборов: раздосадованный премьер-министр показывает человеку за прилавком волшебную палочку с просьбой её починить, однако специалист отвечает, что она не поддаётся восстановлению. Значит ли это, что магия Нетаньяху перестала действовать?

Поводом к появлению подобных рассуждений стали результаты вторых парламентских выборов в этом году, в которых Нетаньяху угодил в патовую ситуацию вместе с бывшим начальником штаба армии Израиля Бенни Ганцем: они оба не набрали требуемого большинства в 61 место в кнессете. Кажется почти невозможным, что Нетаньяху удастся сформировать правительство, в котором он остался бы председателем, пишет Die Welt.

Между тем, не позднее конца декабря генеральная прокуратура Израиля должна решить, возбуждать ли в отношении Нетаньяху три дела по подозрению в коррупции. Если это будет сделано, по израильским законам Нетаньяху больше не сможет занимать министерский пост, кроме поста премьер-министра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всё больше жителей Израиля верят в конец эры Нетаньяху, подчёркивает издание.

Нельзя сказать, что израильский премьер признаёт себя побеждённым. Напротив, непосредственно после выборов он заключил пакт с религиозными партиями крайних ортодоксов и альянсом религиозно-националистических партий Ямина, обязующий всех партнёров вступать в коалицию только всем вместе, а Нетаньяху считать единственной кандидатурой на пост премьер-министра.

Вместо председателя второй по величине партии в кнессете, Нетаньяху хочет выступить лидером парламентского суперблока, отмечает немецкая газета. Таким образом он хочет победить своего давнего соперника Ганца в предстоящих переговорах по созданию коалиции.

В собственной партии Нетаньяху укрепил свои позиции как единственного лидера ещё в преддверии выборов. Фракция подписала клятву верности Нетаньяху. Сразу после голосования он позаботился о том, чтобы в его партии «Ликуд» не проводилось никаких предварительных выборов. Поэтому потенциальные преемники не решаются даже говорить о провале на выборах, уверяет немецкая газета.

Несмотря на это, в Израиле распространяется ощущение политических перемен, и это связано не только с результатами выборов, пишет Die Welt. Как поясняет автор, дело в подтвердившемся факте того, что политические трюки Нетаньяху утратили свою магическую силу даже среди его собственных избирателей. Нынешняя патовая ситуация — в значительно большей степени тяжёлое поражение для премьер-министра, практически в одиночку проводившего предвыборную кампанию. Его партия «Ликуд» получила примерно на 300 тыс. голосов меньше, чем 5 месяцев назад — и это несмотря на слияние с двумя партиями. Таким образом, партия «Ликуд» потеряла в общей сложности 8 мандатов.

При этом Нетаньяху пустил в ход все доступные средства, как и всегда. Возможно, это была его крупнейшая ошибка, полагает автор статьи. Повторение тех же драматичных обещаний после слишком короткого временного промежутка лишило слова Нетаньяху всякой достоверности, считает журналист.

То, что многие ещё недавно называли блестящими тактическими приёмами, теперь кажется, скорее, «серией панических реакций», отмечает издание. Едва ли хоть кто-то в Израиле поверил обещанию, что сразу после победы Нетаньяху на выборах Израиль аннексирует Иорданскую долину. Обещание заключить стратегический союз с США тоже звучало неубедительно.

Этот вопрос обсуждается в Израиле уже на протяжении 50 лет и единогласно отвергается экспертами как невыгодный. Как напоминает издание, эти исторические обещания были сделаны после пресс-конференции, на которой Нетаньяху в очередной раз обнаружил тайные ядерные установки Ирана — правда, давно уже не работающие — а также после провалившейся попытки изменить избирательное право.

Кроме того, замысловатая риторика Нетаньяху становилась всё более резкой. Например, он обвинил своего соперника и бывшего начальника генштаба армии Ганца в том, что тот угрожает безопасности Израиля. Это оказалось чересчур даже для самых твёрдых сторонников партии «Ликуд», и некоторые известные политики заявили, что больше не будут за неё голосовать.

Особенно разрушительной оказалась тактика Нетаньяху, в соответствии с которой арабские граждане Израиля огульно подозревались в подтасовках на выборах и потенциальной измене. Эти нападки мобилизовали арабских избирателей, явка которых увеличилась почти в два раза и составила 60%, что в значительной мере способствовало поражению Нетаньяху. Впервые с 1992 года арабские партии решили поддержать кандидатуру сионистского политика на пост премьер-министра — исключительно чтобы отправить Нетаньяху в отставку, подчёркивает издание.

Похвастаться триумфами на международной арене Нетаньяху, который до этого был избалован дипломатическими успехами, сейчас тоже не может, продолжает Die Welt. Его влияние на Дональда Трампа долгое время казалось огромным. Трамп признал Иерусалим израильской столицей, а незадолго до апрельских выборов сюда добавилось признание аннексии Голанских высот. Однако Трамп внезапно решил не делать Нетаньяху новых подарков, которые помогли бы ему одержать победу на выборах.

После выборов американский президент заявил, что поддерживает связь с Израилем, а не с Нетаньяху. Теперь изменилась и риторика самого израильского премьера: если раньше Трамп был «лучшим другом» Израиля, то теперь Нетаньяху утверждает, что только он один может спасти Израиль от тяжёлых последствий опасного мирного плана Трампа, который вскоре будет объявлен. Президент России Владимир Путин во время визита за несколько дней до выборов заставил Нетаньяху прождать его три часа, а после резко осудил запланированную израильским премьером аннексию Иорданской долины.

Похоже, что Путин и Трамп почуяли растущую слабость Нетаньяху, предполагает журналист издания. Сейчас это замечают и партнёры премьер-министра внутри страны. Так, крайне ортодоксальные партии в четверг, несмотря на пакт с Нетаньяху, дали понять, что не исключают возможности создания союза с Ганцем. А в рядах самой партии «Ликуд» внезапно зазвучали анонимные голоса, утверждающие, что третьих выборов с тем же председателем партии уже не будет — а это означает отставку Нетаньяху, если он не сможет сформировать коалицию.

Времени у Нетаньяху остаётся мало, подчёркивает немецкая газета. Кажется невозможным сформировать до конца декабря правительство, которое позволило бы ему сохранить неприкосновенность и избежать уголовного преследования. По мнению автора статьи, всё выше вероятность того, что «волшебнику» Нетаньяху скоро придётся ежедневно ездить не в свой кабинет премьер-министра, а на заседания суда — если только ему снова не удастся, вопреки ожиданиям, «вытащить из шляпы» очередной политический трюк, заключает Die Welt.