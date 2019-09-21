FAZ увидела в израильских выборах начало конца политической карьеры Нетаньяху

После проведения досрочных выборов в парламенте Израиля сложилась патовая ситуация: лидеры партий вынуждены искать партнёров для формирования большой коалиции. По версии немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, это может означать конец политической карьеры Биньямина Нетаньяху — потенциальный партнёр готов вступить в коалицию с партией «Ликуд» только в случае ухода Нетаньяху с поста её председателя.

После патовой ситуации на выборах в кнессет главы израильских партий ищут партнёров для формирования коалиции, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Означает ли это, что дни Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра сочтены?

Как отмечает автор статьи Райнер Херманн, на протяжении десятилетия партийный ландшафт Израиля сдвигался от светского центра направо, к религиозному лагерю. В это время во главе правительства стоял Биньямин Нетаньяху, всё сильнее «отравлявший политический климат в Израиле» своими «демагогией и пренебрежением к праву», утверждает немецкий журналист.

На последних парламентских выборах эта тенденция, по-видимому, была сломлена, продолжает Херманн. Впервые за долгое время окреп светский лагерь. Кроме того, такой поворот может означать конец политической карьеры Нетаньяху, полагает автор статьи. По сравнению с выборами в апреле, ни одна партия не потеряла так много голосов, как его «Ликуд», а теперь Нетаньяху придётся отвечать на обвинения в коррупции.

Тем не менее, не следует преждевременно списывать его со счетов, подчёркивает немецкий журналист. По его мнению, никто в Израиле не может потягаться с Нетаньяху. Однако расклада, при котором он смог бы снова занять спасительный пост премьер-министра и избавить себя от необходимости отвечать на судебные обвинения, пока не предвидится, отмечает издание.

С новыми партиями, которые будут представлены в новом кнессете, формирование правительства потребует времени. На данный момент есть три возможности. Очередных досрочных выборов в парламент не хочет никто, кроме Нетаньяху, поэтому ему остаётся надеяться на то, что его давний партнёр по коалиции Либерман составит с ним правящую коалицию. Однако против этого говорит тот факт, что Либерман, которого поддерживают светские евреи из бывшего Советского Союза, может сохранять власть на протяжении продолжительного времени только при проведении светской политики. Поэтому на выборах избиратели наградили его за дистанцирование от Нетаньяху максимальным приростом голосов среди всех партий.

В то же время, существует небольшой шанс, что Либерман снова выскажется за коалицию с Нетаньяху — потому что создать большую коалицию сильнейших фракций можно и без Либермана. В этом случае она может сложиться из партии бывшего главы генштаба израильской армии Ганца и партии «Ликуд» — но только без Нетаньяху. Таково условие Ганца. Прежде чем сформировать с партией «Ликуд» правящую коалицию, Ганц требует отставки всё менее популярного председателя партии.

Впрочем, всё может сложиться иначе, признаёт автор статьи. Тем не менее, одного Ганц уже достиг: Нетаньяху больше не может притязать на то, что он единственный, кто может позаботиться о безопасности Израиля. К тому же, Ганц в большей степени выступает за установление баланса сил, чем Нетаньяху, способствующий процессам поляризации в политике. Так что дни Нетаньяху на посту премьер-министра могут быть сочтены, заключает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.