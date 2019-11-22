WSJ: Нетаньяху предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве

Личное и политическое будущее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказалось под вопросом — ему были официально предъявлены обвинения в ряде коррупционных преступлений, пишет The Wall Street Journal. Как отмечается в материале газеты, дальнейшая судьба Нетаньяху будет зависеть от того, сможет ли он сохранить поддержку своих соратников по партии Ликуд — и хотя до сих пор ему удавалось её удержать, всё может скоро измениться.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху были предъявлены официальные обвинения в коррупции, сообщает американская The Wall Street Journal. По данным газеты, генпрокурор Израиля Авихай Мандельбильт в четверг заявил, что премьер обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в рамках трёх уголовных дел о коррупции.

Согласно обвинительному заключению, господин Нетаньяху, по версии генпрокуратуры, пользовался служебным положением для улучшения собственного имиджа в израильских СМИ. В частности, согласно заявлениям Мандельбильта, политик предоставлял огромные льготы крупнейшей израильской телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на положительное отношение к себе и своей жене со стороны одного из принадлежащих компании сайтов. Кроме того, Нетаньяху также якобы подкупал представителей СМИ дорогими подарками, пишет WSJ.



Как подчёркивает обозреватель издания, по наиболее серьёзным из предъявленных премьеру обвинений ему грозит до десяти лет лишения свободы. Нетаньяху стал первым главой израильского правительства, кому были предъявлены официальные обвинения во время пребывания на посту, отмечает журналист. Теперь политическое и личное будущее премьер-министра будет зависеть от того, удастся ли ему заручиться поддержкой Кнессета и получить от его представителей неприкосновенность — в этом случае он не предстанет перед судом до тех пор, пока не покинет этот законодательный орган, пишет WSJ.

Между тем, хотя премьеру пока удаётся сохранять поддержку со стороны его партии Ликуд и соратников из других правых партий, его влияние в последнее время ослабело: с тех пор, как его последняя коалиция в Кнессете почти год назад распалась, ему уже дважды не удалось сформировать правительство, напоминает автор. В Израиле в настоящий момент продолжается затянувшийся период «политической неопределённости»: Кнессет должен будет до 11 декабря выбрать кандидата, который попытается в третий раз сформировать правительство, а если он не сможет этого сделать, в стране пройдут уже третьи по счёту выборы за 12 месяцев.

Сам Нетаньяху отреагировал на обвинения «с гневом», назвав действия правоохранительных органов попыткой «переворота против премьер-министра». «Они не правды искали, а способ меня достать. Для всех остальных — одни законы, а для Нетаньяху — другие», — цитирует его WSJ.

Прозванный «волшебником» за способность годами удерживаться во власти несмотря на самые разные вызовы, Нетаньяху, по мнению многих аналитиков, будет держаться за пост изо всех сил, дабы избежать суда, подчёркивается в материале. Тем не менее, отдельные члены Ликуда в частном порядке признаются, что утомлены его проблемами с законом, как и тем, что у премьера так и не получилось сформировать правительство. В случае, если третьи выборы всё же состоятся, это может обернуться внутрипартийными праймериз, и не ислючено, что по их результатам Нетаньяху окажется «за бортом», пишет обозреватель WSJ.