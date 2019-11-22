Le Monde: «коррупция, мошенничество, злоупотребление доверием» — Нетаньяху грозит отстранение от власти

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения по трём уголовным делам, сообщает Le Monde. По утверждению следствия, глава правительства получал подарки от миллиардеров в обмен на уступки со стороны властей, а также пытался обеспечить лояльность СМИ в обмен на правительственные преференции. Как отмечает издание, подобные обвинения могут положить конец длительной политической карьере Нетаньяху.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в четверг 21 ноября были предъявлены обвинения по трём уголовным делам, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление генерального прокурора Израиля. Глава правительства, в частности, обвиняется в коррупции, злоупотреблении доверием и мошенничестве.



Как отмечает издание, это решение — первый случай в истории страны, когда обвинения предъявляются действующему премьер-министру, — может положить конец продолжительной карьере Нетаньяху. Лидеру правящей партии «Ликуд» грозит до десяти лет заключения по обвинению в коррупции и до трёх лет по каждой из двух других статей обвинения.

Самые серьёзные обвинения были предъявлены Нетаньяху в рамках «дела 4000». По версии следствия, глава правительства предоставлял преференции главе телекомпании «Безек» в обмен на позитивное освещение своей деятельности на принадлежащем группе сайте Walla. В частности, утверждается, что Нетаньяху помог телекомпании получить согласие контролирующих органов на слияние с провайдером спутникового телевидения Yes. Главный акционер компании «Безек» Шауль Элович и его супруга, а также экс генеральный директор телекоммуникационной группы Стелла Хэндлер также являются фигурантами уголовного дела.

Помимо этого глава правительства, так же как его жена Сара Нетаньяху и сын Яир Нетаньяху, обвиняется в получении подарков от миллиардеров: голливудского продюсера Арона Милчена и австралийца Джеймса Пэкера. Утверждается, что Милчен регулярно поставлял премьер-министру шампанское и сигары, а его супруге дарил драгоценности, однако обвиняемый в мошенничестве и коррупции лидер «Ликуда», по версии следствия, получивший от Милчена подарки на сумму €185 тыс., настаивает, что речь шла о дружеских презентах. Взамен Минчен предположительно просил премьер-министра о продлении визы в США и помощи в продвижении своих интересов на рынке телевидения. Помимо прочего, считается, что Нетаньяху поддержал предложенный Милченом законопроект об облегчении налогового бремени для израильтян, возвратившихся на родину после длительного пребывания за рубежом.

Третье уголовное дело против премьера носит название «Дело 2000». Речь в нём идёт о попытках Нетаньяху обеспечить благоприятное освещение своей деятельности в крупнейшей газете страны Yediot Aharonot. Как утверждается, в обмен глава правительства предлагал владельцу газеты Арнону Мозесу продвинуть законопроект, который ограничивал бы распространение главного конкурента Yediot — бесплатной газеты Israel Hayom. Несмотря на то что сделка так и не состоялась, Нетаньяху стал фигурантом дела о мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Свидетельствовать против премьера по этому делу согласился бывший глава его администрации Ари Харро. Сам Нетаньяху заявляет, что был главным противником принятия закона и даже спровоцировал проведение досрочных выборов в 2015 году, чтобы помешать этому.

Глава израильского правительства, в свою очередь, назвал выдвинутые обвинения «ложными» и «политически мотивированными». Нетаньяху отметил, что цель кампании — свержение его с поста, и заверил, что не откажется от власти. Однако, как отмечает газета, хотя предъявление обвинений и не обязывает премьер-министра уходить в отставку, процесс может подтолкнуть Нетаньяху к отказу от полномочий, принимая во внимание политический «тупик», в котором оказалась страна.

Как подчёркивает издание, заявление генерального прокурора о предъявлении Нетаньяху обвинений прозвучало всего через несколько часов после того, как президент Израиля дал парламенту распоряжение о назначении премьер-министра ввиду неудачи попыток Нетаньяху и его соперника Бенни Ганца сформировать правительство по итогам выборов, прошедших в сентябре.