Jerusalem Post: в холодной войне на Ближнем Востоке Израилю приходится действовать с оглядкой на Москву

Cнижение военной активности Израиля в Сирии, вероятно, связано с предстоящим визитом Владимира Путина. Как пишет The Jerusalem Post, на Ближнем Востоке разворачивается новая холодная война, поэтому Израилю придётся действовать с оглядкой на Москву, если он хочет занимать лидирующие позиции в данном регионе.

С 2013 года Израиль проводит кампанию «войны между войнами», нанося удары по тысячам целей Ирана в попытке помешать Тегерану и его союзникам получить современное оружие, чтобы использовать его против Израиля, и закрепить их позиции в Сирии. Однако, как пишет The Jerusalem Post, сейчас, ровно за месяц до запланированного визита Владимира Путина, Израиль сделал паузу в своей кампании.

Как продолжает издание, возможно, это связано с тем, что Нетаньяху обеспокоен тем, что механизм деконфликтизации, который работает между Россией и Израилем и помогает предупреждать нежелательные конфликтные ситуации, теряет эффективность, как это произошло в случае с российским самолетом Ил-20, который был сбит над Сирией во время авиаударов Израиля по иранским целям. Тот инцидент ознаменовал собой одну из самых низких точек в отношениях между странами, однако с тех пор не было сбито ни одного самолёта.

Отношения между странами оставались напряжёнными с момента последнего налета израильской авиации, который произошел 20 ноября. В ходе того авианалета израильские самолеты нанесли удары более чем по 20 иранским и сирийским целям, включая склады и командные пункты. Однако после этого Министерство иностранных дел России выступило с резким заявлением, в котором оно жестко раскритиковало интенсивность израильских авиаударов по Сирии. Москва обвинила Израиль в нарушении суверенитета и территориальной целостности Сирии и других государств в регионе и заявила, что «такое развитие событий вызывает в Москве самую серьёзную обеспокоенность и неприятие».

Спустя две недели, в начале декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии. Спустя два дня, как сообщили иностранные источники, российские истребители Су-35 были подняты в воздух с базы Хмеймим, чтобы помешать израильским самолетам нанести удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Автор статьи предполагает, что Израиль мог не проинформировать россиян о данном налёте, в результате которого под угрозой могли оказаться интересы России или жизни российских военных. Как рассказал бывший высокопоставленный офицер израильских ВВС, в данном вопросе всё дело заключается в интересах России.

«Россиян никто не волнует. Сегодня мы говорим об интересах, а главный интерес России заключается в том, чтобы в ней видели сильную супердержаву и конкурента американцев. Как только Соединённые Штаты выводят своих военных и деньги из какой-то точки этого региона, там сразу же появляется Россия, которая пытается контролировать и управлять отношениями между государствами и группами. Возможно, мы переживаем вторую холодную войну с Россией», — сказал бывший офицер.

Как заключает издание, новая холодная война, которая которая разворачивается не только на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе и Азии, приведет к тому, что Израилю придётся пройти по очень тонкой натянутой верёвке, если он хочет остаться лидирующей страной в своем регионе. Если этого не произойдёт, то свобода действий израильских самолётов может оказаться под угрозой на самых взрывоопасных фронтах.