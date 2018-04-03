В суде над «Свидетелями Иеговы» Washington Post усмотрела нарушение свободы вероисповедания

Несмотря на то что Конституция России гарантирует свободу вероисповедания, последователю «Свидетелей Иеговы» Деннису Кристенсену грозит десять лет тюрьмы за проведение богослужения для своих единомышленников, пишет The Washington Post. Эту деятельность российские власти сочли противозаконной, поскольку собрание проводилось после постановления Верховного суда о признании объединения экстремистским.

«Разве чтить Бога — это преступление? Есть ли у властей право навязывать свой ответ?» — задаётся вопросом The Washington Post. Тем, кто «всерьёз воспринимает свободу вероисповедания», издание советует обратить особое внимание на суд над Деннисом Кристенсеном, который начинается 3 апреля в Орле.

46-летний датчанин содержится под стражей уже 11 месяцев. Его обвиняют в организации деятельности общины «Свидетелей Иеговы»* — за это Кристенсену грозит десять лет тюрьмы. В апреле 2017 года, когда Верховный суд России признал это религиозное объединение «экстремистским», на территории страны действовали 395 местных организаций, в целом у них было порядка 170 тыс. последователей. Минюст считает, что своей работой организация «Свидетели Иеговы» «порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности».

Как подчёркивает The Washington Post, Кристенсен, по всей видимости, как раз «порождал угрозу общественной безопасности», когда читал проповедь во время собрания орловских «Свидетелей Иеговы» 25 мая 2017 года. По словам представителей закона, обвиняемый «совершил действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности» запрещённой в России религиозной организации, — видимо, открыл здание для собрания, а затем нагрянула полиция, которая проводила подобные рейды и в Кемерове, Белгороде и Таганроге.

Американская газета утверждает: «На самом деле богослужения «Свидетелей Иеговы» не более «экстремистские», чем те, что проводятся в Русской православной церкви, с недавних пор тесно связанной с авторитарным режимом президента Владимира Путина. Однако «Свидетели Иеговы» отказываются пресмыкаться перед властями; отказываются от воинской обязанности, не голосуют и считают Бога единственным настоящим лидером». В СССР последователи этого течения тоже подвергались преследованиям, добавляет The Washington Post.

В своём недавнем послании к Федеральному собранию Владимир Путин говорил, что Россия должна «расширить пространство свободы» во всех сферах, «укреплять институты демократии», а также «быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам». По мнению издания, если бы президент верил в эти слова, он бы свернул «необоснованное судебное преследование», которому подвергся Кристенсен и другие. Он бы объяснил судам, что они должны руководствоваться 28-й статьёй Конституции, которая гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).