Американский писатель о размахе расизма в США: в голове не укладывается

США — это страна, в которой присутствуют все виды нетерпимости, в том числе и по отношению к евреям, мусульманам и темнокожим, заявляет в своей статье для CounterPunch Говард Лиснофф. По словам американского писателя, у него, как у человека, чьи родные проливали кровь на войне с фашизмом, такое просто «не укладывается в голове».

«Да, читатели, это свершилось: теперь США — это страна, в которой присутствуют все виды нетерпимости. На День поминовения я открыл интернет с мыслями о своём тесте, Билле Соломоне, который рассказывал, что сражался на Второй мировой, чтобы остановить Гитлера. Он был дважды ранен: в битве за Северную Африку и во время высадки в Нормандии, однако после войны он не хотел иметь с правительством ничего общего. Я не знаю, почему он не хотел пользоваться привилегиями ветеранов, хотя и нуждался в них, но зато знаю, что он ненавидел войны в Корее и Вьетнаме», — пишет для CounterPunch писатель Говард Лиснофф.



Открыв интернет, Лиснофф прочитал заметку о происшествии в американском городе Уорвик: одного подростка приговорили к 6 месяцам тюремного заключения за то, что он рисовал нацистские символы и слоганы на еврейском кладбище. Затем писатель открыл статью о том, что на могильных плитах на кладбище в Иллинойсе появилось более 200 свастик.



«Откуда в нашей стране взялась такая склонность к ненависти? Почему это настолько распространённое явление? — задаётся вопросом писатель.



Лиснофф вернулся к чтению. На этот раз ему на глаза попалась статья о том, что некоторые мусульмане в Мичигане живут в постоянном страхе нападения. Страх и ненависть, которые Трамп породил по всей стране среди людей доброй воли, по мнению автора, «не укладываются в голове».



Будто бы этого было мало, The Guardian сообщил, что в районах, в которых идёт реновация и переселение, новые жильцы нередко сталкиваются с коренными обитателями. В пример можно привести недавний арест двух темнокожих в кофейне Starbucks в Филадельфии, которые просто зашли туда перед деловой встречей.



Лиснофф закончил на статье, в которой приводилась неутешительная статистка ФБР 2017 года о преступлениях на почве нетерпимости. Хотя эти преступления и не относятся к президентству Трампа, здравый смысл подсказывает, что вся эта ненависть выплеснулась при темнокожем президенте, отмечает Лиснофф.



«США, судя по всему, поглотила волна ненависти по отношению к тем группам, на которые злоумышленники, похоже, нападают с восторгом. Сюда относятся евреи, мусульмане, темнокожие и члены ЛГБТ-сообщества. Я думал о своём тесте, который наверняка видел на войне ужасные вещи. Он рассказывал, как давал шоколад французским детям, в то время как его рота шла от побережья на восток. Думаю, он дар речи бы потерял, если бы дожил до этих гонений по всему миру, виной которым ненависть и жадность!» — подводит итог автор.