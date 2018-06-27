Guardian: игрок сборной Англии Дэнни Роуз передумал запрещать семье ехать в Россию

Футболист сборной Англии Дэнни Роуз был так приятно удивлён атмосферой ЧМ-2018, что передумал и разрешил своей семье приехать на турнир в Россию, передаёт The Guardian. При этом Роуз отметил, что без семьи ему особо нечем занять себя в свободные от игр и тренировок дни.
Футболист сборной Англии Дэнни Роуз был так приятно удивлён атмосферой ЧМ-2018, что передумал и разрешил своей семье приехать на турнир в Россию, сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что до старта финального этапа чемпионата мира Роуз не скрывал того, что в связи с опасениями возможных проблем расистского характера попросил свою семью воздержаться от поездки на чемпионат мира этого года.
Роуз признался, что, несмотря на то, что его отец был расстроен, футболист не хотел отвлекаться на беспокойство относительно безопасности своей семьи. Тем не менее, победы его команды в Волгограде и Нижнем Новгороде, а также выходные дни, которые игроки сборной Англии сумели провести со своими семьями в Санкт-Петербурге, заставили Роуза смягчить свою позицию.
«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи, давайте надеяться, что мы выиграем в четверг и победим соперника в первом раунде плей-офф», — заверил футболист национальной сборной.
«У нас есть дни, когда члены семей могут приехать в наш отель или мы можем отправиться к ним. Немногие из нас находятся здесь без семей, нам особо нечем занять себя. Это тяжело, но я три недели посвящаю жизнь сборной. Я комфортно себя чувствую и без родных. Со мной всё в порядке. Если члены семьи решат не приезжать, ничего страшного не произойдет, я справлюсь», — приводит The Guardian слова Роуза.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.