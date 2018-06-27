Guardian: игрок сборной Англии Дэнни Роуз передумал запрещать семье ехать в Россию

Футболист сборной Англии Дэнни Роуз был так приятно удивлён атмосферой ЧМ-2018, что передумал и разрешил своей семье приехать на турнир в Россию, передаёт The Guardian. При этом Роуз отметил, что без семьи ему особо нечем занять себя в свободные от игр и тренировок дни.

Футболист сборной Англии Дэнни Роуз был так приятно удивлён атмосферой ЧМ-2018, что передумал и разрешил своей семье приехать на турнир в Россию, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что до старта финального этапа чемпионата мира Роуз не скрывал того, что в связи с опасениями возможных проблем расистского характера попросил свою семью воздержаться от поездки на чемпионат мира этого года.

Роуз признался, что, несмотря на то, что его отец был расстроен, футболист не хотел отвлекаться на беспокойство относительно безопасности своей семьи. Тем не менее, победы его команды в Волгограде и Нижнем Новгороде, а также выходные дни, которые игроки сборной Англии сумели провести со своими семьями в Санкт-Петербурге, заставили Роуза смягчить свою позицию.

«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи, давайте надеяться, что мы выиграем в четверг и победим соперника в первом раунде плей-офф», — заверил футболист национальной сборной.

«У нас есть дни, когда члены семей могут приехать в наш отель или мы можем отправиться к ним. Немногие из нас находятся здесь без семей, нам особо нечем занять себя. Это тяжело, но я три недели посвящаю жизнь сборной. Я комфортно себя чувствую и без родных. Со мной всё в порядке. Если члены семьи решат не приезжать, ничего страшного не произойдет, я справлюсь», — приводит The Guardian слова Роуза.