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Frankfurter Allgemeine: под влиянием Пекина Африка склоняется к китайскому пути

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Председатель КНР Си Цзиньпин активно развивает отношения с африканскими странами, остро нуждающимися в китайских инвестициях. В ЮАР, Руанде и Сенегале ему уже оказали восторженный приём, однако для Китая Африка — основной экспериментальный полигон, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. На примере региона Пекин демонстрирует преимущества собственного пути развития перед западным, насаждает своё мировоззрение и расширяет собственное влияние, подготавливая новый миропорядок.
Frankfurter Allgemeine: под влиянием Пекина Африка склоняется к китайскому пути
Reuters

Председателя КНР Си Цзиньпина в столице ЮАР встречали с салютом, как почётного гостя, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Официальной целью его визита стало посещение саммита БРИКС, однако перед этим лидер Китая успел посетить на африканском континенте Сенегал и Руанду.

Как сообщается в статье, Китай является важнейшим торговым партнёром для ЮАР. Торговый оборот между двумя странами достиг уровня $39 млрд — это в 20 раз больше, чем было в 90-е годы, когда государства только начинали развивать свои дипломатические отношения. Прямые китайские инвестиции с тех пор увеличились в восемь раз.

ЮАР остро нуждается в средствах, потому что его экономика находится в глубоком кризисе, пишет немецкая газета. В поисках денег страна всё чаще обращает взгляд на восток, где не слишком заботятся о внутренних проблемах африканских стран, полагают авторы статьи. Для ЮАР визит Си Цзиньпина — прекрасная возможность укрепить стратегические связи со второй по величине экономикой мира, отмечает издание со ссылкой на слова главы института Конфуция в университете Йоханнесбурга.

Похоже, африканцы не будут разочарованы, продолжает Frankfurter Allgemeine. Лидер Китая уже объявил, что его страна вложит в ЮАР $14,7 млрд, а также выдаст крупный кредит государственной компании Eskom, на 90% снабжающей страну электроэнергией.

Африка для Китая — не только важный поставщик природного сырья и рынок сбыта, это ещё и «основной экспериментальный полигон» для притязаний Китая на ведущую роль в новом миропорядке, подчёркивает издание. Сюда относится проект Нового шёлкового пути, в рамках которого Китай выделяет кредиты на миллиардные суммы на развитие инфраструктуры. Благодаря строительству железных и автомобильных дорог, а также множества портов, Пекин обеспечивает себе доступ к рынкам сбыта и политическое влияние. Новые железнодорожные линии в Кении и Эфиопии Китай считает своими образцовыми проектами, даже если критики в связи с этим говорят о долговой западне.

Поддерживая развитие инфраструктуры, Китай продвигает и собственную модель развития как альтернативу западным демократиям, подчёркивается в статье. Недавно СМИ Пекина сообщали о жителе Нигерии, написавшем книгу и представившем в ней тезис о том, что его страна должна ввести однопартийную систему по примеру КНР. В Китае говорят о том, что африканские страны разочарованы западной моделью, в то время как китайская модель развития открыла для них путь «альтернативной модернизации». А за этим «обучением друг у друга» стоят размышления о «создании нового миропорядка».

В последнее время ажиотаж вокруг Нового шёлкового пути Китая поутих, после того как весь мир выступил с критикой этого проекта, уверяет немецкая газета. Однако теперь в качестве успеха поездки Си Цзиньпина подчёркивается, что Сенегал стал первой страной на западе Африки, примкнувшей к этой инициативе. Сенегал, ЮАР и Руанда станут примером преимуществ, которые способна принести китайская мудрость — во всяком случае, так считают в Китае.

На фоне обостряющегося торгового конфликта с США Китай активно укрепляет связи с развивающимися странами, пишет Frankfurter Allgemeine. Пекин только выигрывает от ухода США из Африки. Свои отношения с африканскими государствами Китай выстраивает в антиколониальной риторике. В отличие от западных инвесторов, он не требует от местных правительств отчётов о положении гражданского общества и антикоррупционных мероприятиях. Президент Руанды уже выразил Си Цзиньпину свою благодарность за то, что Китай обращается с африканскими странами «как с равными». При этом, как отмечает издание, только в понедельник китайский лидер подписал в столице Руанды Кигали 15 двусторонних соглашений, касающихся упрощённого визового режима, сотрудничества в гражданской авиации и кредитов на прокладку дорог, а также ремонта больниц и развитие нового аэропорта. 

Кроме того, Китай постоянно укрепляет свой военный контингент на африканском континенте, теперь уже чтобы иметь возможность защитить собственные инвестиции и свыше миллиона китайцев в Африке в случае конфликта, отмечается в статье. В прошлом году Китай открыл в Джибути свою первую военную базу за пределами собственной территории. В июне состоялся первый Китайско-африканский форум по обороне и безопасности, Пекин обещал масштабную военную помощь африканским армиям — правда, детали при этом не сообщались, подчёркивает немецкая газета. Помимо этого, более 2 тыс. китайских солдат несут военную службу в Африке в рамках мирной миссии ООН.

Как отмечается в статье, при Си Цзиньпине Китай активно пытается влиять на общественное мнение через «однопартийную диктатуру» — не в последнюю очередь в Африке, где китайские СМИ и программы обмена для журналистов выступают за прагматичную — то есть некритическую — журналистику, утверждает Frankfurter Allgemeine. Таким образом глава Китая рассчитывает сломить власть западных СМИ в мире. Также в Китай приглашают многих партийных деятелей, сотрудников правительства и студентов — по версии издания, чтобы привить им мировоззрение Пекина. В настоящее время африканцы составляют почти четверть иностранных студентов в Китае, подчёркивает немецкая газета.

С точки зрения журналистов издания, «восторженный приём», который Си Цзиньпину оказали в Руанде, ЮАР и Сенегале, должен представлять для него приятное разнообразие, потому что внутри страны на лидера Китая усиливается давление в связи с торговым конфликтом с США. Кроме того, в сентябре Си Цзиньпину предстоит китайско-африканский саммит в Пекине: в присутствии лидеров 50 африканских стран глава КНР объявит о новых кредитах и инвестициях в миллиардных размерах и представит новую стратегию по развитию Африки, сообщает Frankfurter Allgemeine.

 

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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