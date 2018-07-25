Бельгийский депутат: Россия нужна Европе так же, как и Африка

Для дальнейшего процветания, укрепления демократии и преодоления внутренних проблем европейскому проекту необходимо территориальное расширение, уверен бельгийский депутат Ришар Милле. Как отмечает политик на страницах La Libre, в современном мире территориальная экспансия осуществляется путём экономического сотрудничества и дипломатии, а не войны. Для достижения желаемого Европе необходимо партнёрство с двумя её важнейшими соседями — Россией и Африкой.

Как замечает на страницах La Libre бельгийский депутат Ришар Милле, в последнее время стало «хорошим тоном» говорить о «поспешности» и «непродуманности» расширения Евросоюза, произошедшего в 2004 году. Однако сам депутат с такой точкой зрения не согласен. По его словам, само понятие «Европа» всегда подразумевало стремление к объединению, расширению, преодолению территориальных границ, «слишком узких для проекта, в основе которого лежат свобода и желание процветать».

От «Истории» Геродота до эпохи великих географических открытий и завоевания колоний — жители европейского континента всегда стремились к расширению пространства, считает политик. Но если в прошлом расширение территории не всегда носило мирный характер, сегодня у европейцев есть возможность добиться желаемого, не нарушая норм международного права.

Так, с момента своего создания в 1957 году Европейский союз увеличил свою площадь с 1,3 млн до 4,5 млн кв.км. Мирная экспансия осуществляется сегодня путём передачи суверенитета, с сохранением демократии и гуманистических идеалов, в руки международных организаций, путём открытых экономических отношений между государствами, а также развития дипломатических отношений. Сегодняшние возможности Европы в области распространения демократических ценностей, экономического процветания, создания положительного политического примера огромны, убеждён Милле. Однако для их укрепления Старому Свету необходимо пространство, уверен автор.

Географическое положение указывает на два очевидных направления нового расширения европейского проекта: средиземноморскую часть Африки и Россию. Политический кризис в Европе, спровоцированный наплывом нелегальных мигрантов, продемонстрировал необходимость более тесного политического взаимодействия с государствами Северной Африки, полагает бельгийский депутат.

Премьер-министр Бельгии уже предложил проект, согласно которому каждая европейская страна по отдельности могла бы выстраивать собственные отношения с государствами африканского континента. Однако, по убеждению Милле, к этой инициативе необходимо добавить «структурное» сотрудничество между ЕС и Африкой. Сближению народов Европы и Северной Африки препятствует сегодня идеология исламизма, борьбу с которым политик считает важнейшей задачей.

Другой крупный непосредственный сосед Европы — Россия. «Не отрицая трудностей, связанных с этой миссией, Жан Мишель и Дидье Рейндерс*, первыми из представителей ЕС отправившиеся в Россию с официальным визитом, прекрасно поняли необходимость поддерживать диалог с Москвой. Европа только выиграет, если поступит так же», — уверен автор статьи.

Ещё в 1994 году Александр Солженицын предостерегал, что в XXI веке и Европе, и США потребуется Россия в качестве союзника. В противном случае, она развернётся в сторону Азии, а Африке придётся найти новых партнёров, чтобы выжить, предупреждает Милле.

* Премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии (прим. ИноТВ).