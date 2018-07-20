Экс-премьер Бельгии: ЕС поразительно эффективен в продвижении либеральных ценностей

Европа должна наконец-то набраться мужества и встать во главе свободного мира, призывает в статье для Der Tagespiegel лидер либеральных демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт. Несмотря на то что ЕС далеко не идеален и его необходимо в срочном порядке реформировать, он тем не менее показал себя «поразительно эффективным» в процессе продвижения либеральных ценностей как в соседних странах, так и по всему миру, отмечает экс-премьер Бельгии.

Лидеры европейских стран неспроста опасались «турне Трампа по Европе»: как и ожидалось, оно «обернулось катастрофой», пишет в статье для немецкой газеты Der Tagespiegel бывший премьер-министр Бельгии, глава группы либеральных демократов (ALDE) в Европарламенте Ги Верхофстадт.

На саммите НАТО в Брюсселе президент США раскритиковал Германию и другие государства за «недостаточные» расходы на оборону, а также поставил под сомнение роль Североатлантического альянса. Во время же визита в Великобританию Дональд Трамп «испортил встречу» с британским премьер-министром Терезой Мэй и «занялся пропагандой губительного брексита». В ходе двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома и вовсе не посчитал нужным коснуться «опасений европейцев и партнёров по НАТО», перечисляет Верхофстадт.

Таким образом, по мнению бывшего премьер-министра Бельгии, Трамп стремится «перекроить мировой порядок». Именно этим попыткам президента США европейские лидеры и должны продолжить оказывать усиленное сопротивление, считает Верхофстадт.

«Европа должна наконец-то набраться мужества и встать во главе свободного мира», — настоятельно призывает председатель группы либеральных демократов в Европейском парламенте.

Для этого европейцам, в частности, необходимо нарастить военный потенциал: при этом не увеличивать расходы, а повышать эффективность и согласованность действий своих вооружённых сил, продолжает Верхофстадт.

Кроме того, Европа, по словам политика, должна сохранить в силе действующий «санкционный режим против Кремля» и подготовить новые штрафные меры на случай «новой российской агрессии».

«Националистически настроенные популисты — например, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, — которым Кремль оказывает политическую поддержку, уже требуют отменить санкции ЕС против России. Организовать сопротивление необходимо и этим попыткам», — подчёркивает экс-глава бельгийского правительства.

И всё же в первую очередь европейцы должны «одержать победу в борьбе с национализмом в Европе», уточняет Ги Верхофстадт.

«Как на днях заявил сам Трамп, он считает Европейский союз своим главным врагом. Причём делает это американский лидер не потому, что ЕС — экономический конкурент Соединённых Штатов, а потому, что Евросоюз как проект должен ослабить популистский национализм. Несмотря на то что Европейский союз далеко не идеален и его необходимо в срочном порядке реформировать, он тем не менее показал себя поразительно эффективным в процессе продвижения либеральных ценностей и демократии как в соседних странах, так и по всему миру», — подводит итог бывший премьер-министр Бельгии.