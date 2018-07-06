France Inter: Европе пора перестать смотреть на Россию свысока

Европейскому союзу нужно перестать относиться к России как к второстепенному государству, пишет France Inter. Как в случае с Советским Союзом в 1975 году, Европа могла бы заключить с Россией некие соглашения о нерушимости границ, то есть признать и гарантировать нейтральность Украины, Молдавии и Грузии, предлагает автор статьи. В таком случае, по его словам, в выигрыше оказались бы обе стороны.
Европейский союз должен договориться с Москвой, чтобы принести стабильность в Европу и запустить партнёрство с Африкой, пишет Бернар Гетта в статье для France Inter. Ведь Россия — самая большая страна в мире, «второй столп Европейского континента наряду с Европейским союзом».
Однако, отмечает он, хоть Россия и большая, но её ВВП равен показателям средних по размеру стран ЕС. Её больше нельзя назвать сверхдержавой, но тем не менее у неё остаются невероятные запасы нефти и газа, возрождаются вооружения, сохраняются запасы ядерного оружия и место в Совбезе ООН. Из-за всех этих факторов без России невозможно обойтись при решении международных проблем, отмечает автор статьи.
Таким образом, по его словам, у Евросоюза есть выбор. Либо же он будет продолжать относиться к России как к второстепенному государству, либо он будет вести переговоры с ней. В первом случае, предрекает Гетта, Украина станет бесконечным конфликтом, а Россия будет устраивать другие очаги напряжённости на территории своей бывшей империи. От этого никто не выиграет, а вот во втором случае ЕС сможет инвестировать в российскую инфраструктуру и промышленность в обмен на гарантии энергопоставок по фиксированным ценам.
И речь идёт не о том, чтобы помогать российскому режиму, а о том, чтобы сделать с Россией то, что Запад делал с Советским Союзом, при этом не одобряя его строй, когда подписал с ним Хельсинкские соглашения. Тогда обе стороны признали нерушимыми европейские границы и договорились развивать экономическое сотрудничество.
Теперь автор статьи предлагает сделать то же самое с Россией: признать Украину, Молдавию, Грузию нейтральными государствами, которые Европа пообещает не принимать в НАТО. От этого выиграли бы все, уверяет журналист, ведь России нужны инвестиции, а ЕС совсем не заинтересован в том, чтобы Россия сближалась с Китаем и США.
Однако помимо того, если безопасность в Европе будет обеспечена, Евросоюз сможет сконцентрироваться на создании партнёрства в Средиземноморье, которое может принести Европе как удачу, так и беды. Но для начала Европе нужно сделать судьбоносный выбор в отношении России, пишет автор статьи в France Inter.
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