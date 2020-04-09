Daily Mail рассказала, как США планировали вторгнуться в Британию ради её спасения

Во времена холодной войны США рассматривали возможность вторжения в Соединённое Королевство на тот случай, если оно будет захвачено Советским Союзом, сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные архивные документы. В результате британской армии пришлось в течение нескольких лет тщательно изучать прибрежный рельеф, чтобы обеспечить потенциальную высадку американских союзников, отмечает издание.

Во времена холодной войны США вынашивали секретные планы вторжения в Британию на тот случай, если она станет «частью Советского Союза», пишет Daily Mail со ссылкой на недавно рассекреченные документы.

По словам издания, американские генералы опасались, что «красные» могут захватить Соединённое Королевство. Поэтому они настаивали на том, чтобы Британское адмиралтейство помогло США подготовиться к контрнаступлению.

После Второй мировой войны, когда Иосиф Сталин «агрессивно провёл железный занавес вдоль границы восточного блока», американцы обеспокоились возможной советской экспансией на запад. Вашингтон был настолько встревожен, что решил получить полную карту возможного наступления с моря.

В августе 1946 года главы британской разведки получили запрос от начальника военно-морских операций США провести топографические исследования британского побережья и пляжей, чтобы выяснить, подходят ли они для высадки американских войск. Согласно архивам, Вооружённые силы Соединённого Королевства начали сбор этой информации, который получил название операция «Песчаник».

В 1951 году начальник объединённых операций генерал-майор Годфри Уайлдмэн-Лашингтон сообщил, что операция «Песчаник» идёт полным ходом. Но, по его словам, применяемые методы были «медленными, дорогостоящими и не могли использоваться в некоторых недоступных армии районах».

Тем не менее план продолжал разрабатываться до середины 60-х. К тому времени большая часть британского побережья была исследована. Каждый участок был тщательно нанесён на карту и сфотографирован, чтобы стало понятно, какие препятствия могут помешать американским грузовикам, джипам и бронетехнике.

В итоге операция «Песчаник», которая завершилась в 1966 году, оказалась «колоссальной тратой денег впустую». Но эксперты надеются, что сохранившиеся фотографии и записи всё же могут послужить в мирных целях — для борьбы с эрозией прибрежных районов, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Mr. Schneebly: То есть наши ближайшие союзники планировали отбить нашу территорию, если бы на неё вторглись советские войска… в чём проблема?

three curls: У США, наверное, есть планы вторжения в каждую страну, так, на всякий случай.

Brown fug: Это было частью совместно составленных планов, которые охватывали все возможные сценарии развития событий. Почти то же самое существует сегодня, и это вполне ожидаемо… если только страна не ведёт себя, как Франция, и тут же сдаётся.

Virago66: И это совершенно правильно. Они (США) — наши настоящие союзники, и мы не должны об этом забывать. Вместо этого мы связываемся с Германией и Францией, странами, которые с нами постоянно воевали.

Yves Montcalm: Учитывая, что в 1950-е многие британские политики были членами Компартии и/или российскими шпионами, то вполне логично, что у США были такие планы.

sixty9: Хорошо, что мы так и не вторглись. Я дело говорю, товарищи?