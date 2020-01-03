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Daily Mail: из-за нехватки кадров британская армия даст физически негодным кандидатам второй шанс

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Если ранее потенциальные новобранцы, которые не соответствовали критериям оценки физического состояния, моментально теряли возможность вступить в ряды вооружённых сил, то в настоящий момент ситуация меняется, пишет Daily Mail. Теперь из-за острой нехватки кадров британская армия собирается отправлять прошедших проверку кандидатов в учебные лагеря для повышения уровня физподготовки.
Daily Mail: из-за нехватки кадров британская армия даст физически негодным кандидатам второй шанс
Reuters
Потенциальных новобранцев, которые не проходят по уровню физической подготовки, возможно, будут отправлять в учебные лагеря, хотя ранее подобные кандидаты сразу получали отказ, пишет Daily Mail. Вооружённые силы Великобритании идут на этот шаг, чтобы преодолеть кадровый кризис в армии.
 
Согласно старым правилам, любой, кто не проходил по критериям оценки физического состояния, автоматически выбывал из процесса набора новобранцев.
 
Однако армия в настоящий момент отчаянно нуждается в пополнении своих рядов, поскольку численность вооружённых сил сократилась уже до 73 тыс. человек, хотя должно быть 82 тысячи.
 
Источник в Министерстве обороны Великобритании заявил: «Молодёжь сейчас не в столь хорошем физическом состоянии, как раньше. Общество изменилось, поэтому и мы должны измениться».
 
Уже около 200 претендентов прошли четырёхнедельный курс, нацеленный на то, чтобы укрепить у потенциальных новобранцев уверенность в своих силах, а также повысить их уровень физической подготовки.
 
Нововведения также впервые позволят вступать в ряды вооружённых сил тем, кто страдает от астмы и экземы, пишет Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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