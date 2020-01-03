Daily Mail: из-за нехватки кадров британская армия даст физически негодным кандидатам второй шанс

03:00
В ЮНИСЕФ рассказали о насилии над детьми в Идлибе
Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор рассказал, что как минимум 140 тыс. детей были перемещены в сирийском Идлибе за последнее время.
03:00
Трамп заявил Эрдогану, что вмешательство осложнит ситуацию в Ливии
Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил своему собеседнику, что вмешательство извне осложнит ситуацию в Ливии.
03:00
СМИ: как минимум 12 иракских военных пострадали при обстреле Багдада
По меньшей мере 12 иракских военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле окрестностей международного аэропорта Багдада.
03:00
Россия установила рекорд постсоветских времён по добыче нефти
В 2019 году добыча нефти в России составила 560,2 млн тонн, что является рекордом в постсоветское время.
03:00
Моуринью не накажут за оскорбление тренера «Саутгемптона»
Английская Футбольная ассоциация (FA) не намерена заводить дисциплинарное дело в отношении главного тренера лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью за его поведение во время и после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном».
03:00
СМИ: Недалеко от багдадского аэропорта взрываются ракеты
Несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.
03:00
СМИ: Балотелли попал в ДТП утром после Нового года
Форвард итальянского клуба «Брешиа» Марио Балотелли попал в ДТП по дороге домой с празднования Нового года.
03:00
Два человека погибли при пожаре под Самарой
В результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области погибли два человека.
03:00
Глава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с Леснаром
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о неудавшейся попытке организовать бой между россиянином Фёдором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Броком Леснаром.
03:00
ВФЛА предоставила AIU ответы по делу Лысенко
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что в установленный срок направила в Athletics Integrity Unit (AIU) объяснение касательно обвинений, предъявленных федерации по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
03:00
Вашингтон ввёл санкции против главы оборонного ведомства Кубы
США ввели санкции против министра Революционных вооружённых сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, говорится в заявлении Госдепартамента.
03:00
Голевой пас Руни в дебютном матче помог «Дерби» победить «Барнсли» в Чемпионшипе
«Дерби Каунти» одержал победу над «Барнсли» в матче 26-го тура английского Чемпионшипа.
03:00
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу на «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
СБ ООН обсудит ситуацию в Идлибе 3 января
Совет Безопасности ООН проведёт консультации в связи с ситуацией в сирийском Идлибе в пятницу, 3 января.
03:00
Определено время начала полуфинала Россия — Швеция на МЧМ по хоккею
Стало известно время начала матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет между национальными сборными России и Швеции.
03:00
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Определились пары полуфиналистов чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Сборная Швеции всухую разгромила команду Чехии в 1/4 финала МЧМ по хоккею
Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
03:00
«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе в команду полузащитника Деяна Кулусевски из «Аталанты».
03:00
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
03:00
Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год
Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.
03:00
Руни дебютировал в Чемпионшипе за «Дерби Каунти»
Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Уэйн Руни дебютировал в составе клуба «Дерби Каунти».
03:00
В Херсонской области при пожаре погибли два человека
В Херсонской области в результате возгорания погибли два человека.
03:00
Защитник лондонского «Арсенала» выбыл на длительный срок из-за травмы колена
Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Калум Чамберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
03:00
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Японии.
03:00
СМИ: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу
Московский клуб «Спартак» не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу на матчи отборочного турнира летних Игр 2020 года в Токио.
03:00
Быков: у сборной России есть все шансы, чтобы играть в финале МЧМ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
Третьяк предложил привлекать хоккеисток в национальную сборную на этапы Евротура
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
03:00
СМИ: «Сампдория» может досрочно вернуть Ригони в «Зенит»
Итальянский футбольный клуб «Сампдория» намерен досрочно вернуть петербургскому «Зениту» аргентинского форварда Эмилиано Ригони из аренды.
03:00
В Судане потерпел крушение самолёт
В Судане разбился военный самолёт «Антонов», на борту которого, предположительно, находились чиновники. По имеющимся данным, он упал недалеко от города Эль-Генейна. Предполагается, что он потерпел крушение вскоре после взлёта.
03:00
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
03:00
Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
В Твери возбудили дело после хлопка газа в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в квартире жилого дома в Твери.
03:00
Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам декабря 2019 года.
03:00
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы.
03:00
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Итальянский футбольный клуб «Милан» провёл официальную презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича в качестве нового игрока команды.
03:00
В СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери
Следователи выяснили, из-за чего произошла утечка газа, приведшая к хлопку в квартире дома в Твери.
03:00
Польский гонщик Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo
Поляк Роберт Кубица стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alfa Romeo на сезон 2020 года.
03:00
Четыре человека погибли в результате ДТП в Кузбассе
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.
03:00
Пуэрто-риканский боксёр Карлос де Леон скончался на 61-м году жизни
Единственный в истории четырёхкратный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон умер в возрасте 60 лет.
03:00
Швед пропустит матч баскетбольной Евролиги с «Анадолу Эфесом»
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом»
03:00
В Пентагоне заявили о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности американской стороны ответить на «плохое поведение» КНДР.
03:00
Баранова отметила вклад экс-комиссионера НБА Стерна в развитие женского баскетбола
Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова прокомментировала смерть бывшего комиссионера лиги Дэвида Стерна.
03:00
Британский журнал назвал Крым российским
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.
03:00
Консорциум из ОАЭ приобрёл английский клуб «Чарльтон»
Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем английского футбольного клуба «Чарльтон Атлетик».
03:00
Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор
Американский и турецкий лидеры Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на пресс-службу президента Турции.
03:00
СМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил острую нехватку ресурсов для обеспечения его оптимальной деятельности.
03:00
Тренер сборной Швейцарии о матче МЧМ с Россией: мы больше опирались на командный дух
Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини прокомментировал поражение от национальной команды России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
03:00
В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.