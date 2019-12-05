Вести: «по стандартам НАТО» — на Украине возобновились облавы на призывников

Украинским военкомам остаётся чуть меньше месяца для того, чтобы укомплектовать армию новобранцами, однако призывники делают всё возможное, чтобы избежать службы. Как пишут «Вести», в ход пошли уличные облавы. При этом министр обороны утверждает, что государство движется к профессиональной армии «по стандартам НАТО».

Чуть меньше месяца остаётся украинским военкомам, чтобы укомплектовать войска новобранцами, и столько же уклонистам остаётся продержаться. Как пишут «Вести», сегодня военкомы делают всё возможное для того, чтобы пополнить ряды ВСУ, погранвойск, Нацгвардии и спецслужбы транспорта призывниками. Пока план не выполнен, поэтому возобновились облавы на призывников.

Как рассказывает издание, в Херсонской области четверо крепких мужчин в военной форме приехали на работу к молодому человеку и попытались силой запихнуть его в авто, утверждая, что он не является по повестке. Когда же парень стал отказываться покидать рабочее место, поскольку к тому же оказался лицом материально ответственным, военкомы принялись уверять, что он не имеет права сопротивляться и должен срочно следовать с ними на медкомиссию в Херсон.

В Ивано-Франковске работники местного военкомата отлавливали парней на глазах изумлённых прохожих. Трое в гражданском, представившись сотрудниками военкомата, в центре города пытались затащить парня в автомобиль. А другие такие же на автовокзале требовали от молодого человека призывного возраста предъявить документы. Когда он отказался, попытались его задержать на основании того, что он якобы уклоняется от воинской службы, и это притом что они ничего не знали о молодом человеке — ни имени, ни его места жительства.

Военный комиссар Ивано-Франковской области Владимир Ярмошук заявил, что осенняя призывная кампания продвигается с большим трудом. По его словам, в области насчитывается 25 тыс. мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву всего 460 человек.

«Пока что выполнили план на 37 процентов. Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали 4 тысячи, из них более 2 тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти», — пожаловался он.

По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях — Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, констатировал Ярмошук.

Ситуация доходит до абсурда. Во Львове соседи призывника избили военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата, который принёс повестку призывнику, не являющемуся в военкомат. Призывник открыл двери, военком сказал, что проводит его на медкомиссию и надо взять с собой личные вещи, но парень пошёл на хитрость. Он позвонил своему другу, живущему этажом выше, и тот вместе с ещё одним соседом избили военкома. Сам призывник закрылся в квартире и угрожал офицеру из окна.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уже говорил о необходимости отмены призыва на срочную службу и о полном переходе к профессиональной армии.

«Это моя цель — отменить призыв. Но это не произойдёт в скором времени, на протяжении года. Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО», — заявил Андрей Загороднюк.

В то же время кадровые офицеры уверены, что без срочников армия не обойдётся.

«Сегодня солдаты-срочники — первые, кто пополняет ряды контрактников. Когда молодой человек идёт в армию, он ничего не знает и ничего не умеет. А обучившись, он уже решает, стоит ли уходить на гражданку или же можно продолжить службу. Так что, если Украина и сможет отказаться от срочников, то через лет 50. Не раньше», — сказал «Вестям» кадровый офицер Минобороны Иван Сорока.