El Mundo: российская армия становится более привлекательной для молодёжи
В России начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. По данным Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, прошлой весной на военную службу призвали 135 тыс. человек. Как пишет El Mundo, в течение долгого времени некоторые, чтобы не попасть в армию, поступали в аспирантуру, давали взятки или были освобождены от призыва по медицинским основаниям, однако десять лет назад российское правительство начало проводить ряд реформ для повышения привлекательности военной службы, и, согласно имеющимся данным, они оказались успешными.
Как отмечает издание, после распада СССР резко упал боевой дух и значительно ухудшилось материальное положение военных. После того как Владимир Путин стал президентом, одним из приоритетных направлений работы правительства стало изменение данной ситуации.
Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что в ходе осенней призывной кампании прошлого года на военную службу были направлены 132 тыс. человек — столько же, сколько и в этом году. По данным Главной военной прокуратуры, с 2012 года количество тех, кто уклоняется от прохождения службы, сократилось на треть.
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