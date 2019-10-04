El Mundo: российская армия становится более привлекательной для молодёжи

Если ещё десять лет назад российские призывники всяческими путями пытались «откосить» от прохождения обязательной военной службы, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Как пишет El Mundo, российское правительство начало проводить ряд реформ для повышения привлекательности военной службы, и это принесло свои результаты: российская армия теперь отличается более высокой квалификацией и отсутствием дедовщины.

В России начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. По данным Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, прошлой весной на военную службу призвали 135 тыс. человек. Как пишет El Mundo, в течение долгого времени некоторые, чтобы не попасть в армию, поступали в аспирантуру, давали взятки или были освобождены от призыва по медицинским основаниям, однако десять лет назад российское правительство начало проводить ряд реформ для повышения привлекательности военной службы, и, согласно имеющимся данным, они оказались успешными.

Как отмечает издание, после распада СССР резко упал боевой дух и значительно ухудшилось материальное положение военных. После того как Владимир Путин стал президентом, одним из приоритетных направлений работы правительства стало изменение данной ситуации.

Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что в ходе осенней призывной кампании прошлого года на военную службу были направлены 132 тыс. человек — столько же, сколько и в этом году. По данным Главной военной прокуратуры, с 2012 года количество тех, кто уклоняется от прохождения службы, сократилось на треть.

На протяжении многих лет из-за жёсткой и неуправляемой дедовщины военная служба не пользовалась популярностью, однако сегодня ситуация изменилась.

«Вооружённые силы России избавились от неё ещё в 2008 году. Благодаря сокращению срока службы до года исчезло разделение срочников по старшинству, поэтому сейчас с каждым годом сокращается число тех, кто уклоняется от прохождения обязательной военной службы», — утверждает представитель пресс-службы и информации Министерства обороны Алексей Комаров. Кроме того, Алексей Комаров отмечает, что за последнее время значительно улучшилось отношение молодёжи к армии.

В рамках недавно введённой системы в России особое внимание уделяется контрактникам. С 2012 года их число выросло практически в три раза и сейчас составляет более 400 тыс. человек. Как считает Алексей Комаров, это «говорит о повышении престижа военной службы в общественном мнении».

«Во многом это связано с созданием в российской армии специализированных подразделений, в которых граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование или имеющие научные или спортивные достижения, могут развивать свои навыки и во время прохождения военной службы», — добавил Комаров.

Как заключает издание, сегодня российские вооружённые силы не так сильно полагаются на призывников, всё чаще отдавая предпочтение профессионалам или контрактникам. 12 апреля президент Владимир Путин вновь упомянул давнюю идею отмены призыва в России, однако заявил, что для осуществления этой «революции» нужны время и соответствующее финансирование.