Stratfor оценил, хватит ли у России денег на модернизацию армии

Министерство обороны России заявило, что в 2019 году потратит 1,44 трлн рублей на военные закупки в рамках программы модернизации устаревшей техники. Однако, как пишет Stratfor, указанные цифры могут не отражать реальности, поскольку изначально правительство планировало потратить вдвое больше в рамках модернизации, однако падение цены на нефть и западные санкции помешали планам Кремля.
Россия в этом году потратит миллиарды долларов на военную технику, но когда дело доходит до расходов на оборону, дьявол кроется в деталях. Как пишет Stratfor, российское Минобороны заявило, что в 2019 году потратит 1,44 трлн рублей на военные закупки в рамках более масштабной программы модернизации устаревшей техники. С учётом этих расходов Москва утверждает, что доля новой техники в российских вооруженных силах, как ожидается, достигнет 67 процентов, что всего на 3 процента меньше заявленной цели на 2020 год.
Однако, продолжает автор статьи, указанные цифры могут не отражать реальности. Российское правительство изначально планировало потратить вдвое больше в рамках модернизации 2011-2020 годов, однако, столкнувшись с резким падением цен на нефть, у России не было выбора, кроме как сократить свой оборонный бюджет.
Нехватка средств вынудила российских военных планировщиков принять непростые решения о том, куда направить средства в рамках скоординированных усилий по модернизации большого арсенала устаревшей советской техники. Россия сделала акцент на ядерные силы, отдав им львиную долю всех денег на модернизацию. Теперь 82% оборудования ядерных войск обновлено.
Аналогичным образом щедростью Министерства обороны воспользовались ВВС, достигнув показателя модернизации в 74 процента. Однако еще больше отстают военно-морской флот и сухопутные силы, которые могут похвастаться темпами модернизации в 55 и 46 процентов, соответственно.
Как заключает издание, после многих лет упадка Россия стремится восстановить свою военную мощь, но падение цен на нефть, а также западные санкции помешали усилиям Кремля. И даже если российские официальные лица утверждают, что программа модернизации армии почти выполнена, цифры бюджета на 2019 год предполагают, что военные эксперты должны будут сделать так, чтобы этих 1,44 трлн рублей хватило надолго, если они хотят достичь целей, поставленных Кремлём.
Министерство внутренних дел Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщила замглавы пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова.
В государственной корпорации «Роскосмос» заявили, что руководство компании в курсе результатов проверки, проведённой Генеральной прокуратурой России на предприятиях отрасли. Там также отметили, что организация приняла все необходимые для наведения порядка меры.
Эксперты портала «Мир квартир» проверили стоимость аренды жилья в 69 крупнейших городах России. По их оценке, средняя плата за наём квартир всех типов за первый квартал 2019 года увеличилась на 3,4%. Об этом сообщает «Российская газета».
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик призвал представителей команд кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского посоревноваться в жиме штанги и гантелей.
Бывший защитник сборной Украины по футболу Артём Федецкий, который на данный момент выступает за львовские «Карпаты», признался, что у него была возможность выступать за команду Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Евросоюзе выразили опасение, что Китай получает выгоду из-за затянувшегося брексита, который «парализовал Европу» и отнимает у неё «нервы и деньги». Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера.
Украина в 2018 году передала России 22 человека, в том числе подозреваемого в убийстве гражданина США Пола Хлебникова, главного редактора российского Forbes. Об этом говорится в докладе российского генпрокурора Юрия Чайки.
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, вышел из тюрьмы в Оренбургской области. Дальнейшую судьбу мужчины будут решать правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН.
Решение окружного административного суда Киева о признании противоправными действий Верховной рады при переименовании УПЦ МП будет обжаловано. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.