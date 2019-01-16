Welt: немецким Tornado место в музее, но минобороны никак не определится с заменой

Боевым самолётам Tornado уже нашлось место не в одном музее, однако они до сих пор состоят на вооружении бундесвера, пишет немецкая газета Die Welt. Министерство обороны Германии никак не может решить, какие самолёты покупать вместо них — европейские или американские. Между тем, содержание Tornado обходится всё дороже, а задача по обучению пилотов на территории страны практически провалилась.

В мире есть немало музеев, где боевые самолёты Tornado выставлены в качестве экспонатов — например, в американском штате Нью-Мексико, болгарской столице Софии и даже в Берлине, пишет немецкая газета Die Welt.

Такой интерес со стороны исторических собраний говорит о том, что самолёт действительно стал классикой, считает автор статьи Торстен Юнгхольт. Tornado начали проектировать в 1970 году, первый полёт состоялся в 1974 году. С начала 80-х самолёт находится на вооружении бундесвера: 85 Tornado наряду с более новыми Eurofighter составляют костяк военно-воздушного флота Германии. Согласно военной стратегии Министерства обороны страны в сфере авиации, так должно продолжаться до 2025 года. После этого самолёты должны быть сняты с эксплуатации — если всё пойдёт гладко, подчёркивает журналист.

Однако это отнюдь не гарантировано, отмечает издание. Как поясняется в статье, с Tornado есть две проблемы. Одна из них носит политический характер: до сих пор не решено, какие самолёты должны занять его место. Решение должно было быть принято ещё в прошлом году, однако министр обороны Урсула фон дер Ляйен колеблется. Ей необходимо выбрать между желаниями двух заинтересованных сторон: люфтваффе и концерна Airbus.

Люфтваффе предпочитает оставить на вооружении два разных типа боевых самолётов. Если с одним видом возникнут проблемы, всегда можно поднять в воздух другой. Поэтому наилучшее решение с точки зрения люфтваффе заключается в том, чтобы купить американскую модель, которая будет соседствовать с Eurofighter. Преимущество такого варианта в том, что новые самолёты смогут взять на себя все возможности Tornado, включая перенос ядерного заряда. У Германии нет своего ядерного оружия, однако она держит Tornado для устрашения и сдерживания, чтобы при необходимости они могли доставить ядерные бомбы США к цели. Преемник Tornado должен быть признан американцами годным для этой задачи, а с самолётом американского производства это, естественно, проще, поясняет немецкая газета.

Напротив, концерн Airbus хочет продавать бундесверу в качестве преемника Tornado свои Eurofighter, аргументируя это промышленной политикой: в случае выбора американской модели европейское самолётостроение окажется под угрозой. Кроме того, речь идёт о производстве в Германии и, таким образом, о рабочих местах. Если немецкое правительство выберет американские самолёты, под вопросом окажется даже распланированный до 2040 года совместный проект Германии и Франции по разработке боевого самолёта нового поколения.

Решением проблемы мог бы стать компромисс, полагает автор статьи. Часть немецких Tornado можно заменить американскими самолётами, часть — модернизированными Eurofighter. Однако тянуть с решением слишком долго фон дер Ляйен уже не может: затраты на применение Tornado растут, и становится всё сложнее обеспечивать их необходимыми запчастями.

Однако есть и другая проблема, подчёркивает Die Welt. До начала 2017 года пилоты для Tornado проходили обучение в США, в пустынной местности на юге Нью-Мексико с оптимальными погодными условиями, обширным пространством для манёвров и всей инфраструктурой американской авиабазы. Затем в люфтваффе установили, что обучение, использование и логистика устаревающих Tornado в США становятся непропорционально дорогими. Поэтому было решено с той поры обучать пилотов на территории Германии, в Шлезвиг-Гольштейне. Вот только с того времени ответственное подразделение обучило на инструктора лётной подготовки ровно одного пилота и четверых операторов бортовых систем вооружения. При этом на обучение, рассчитанное на 9 месяцев, в Германии уходило около года — в первую очередь, из-за нехватки запчастей. Последующее обучение до инструктора должно занимать 4 месяца, как это и происходило в США, однако, по данным люфтваффе, в Германии на него будет уходить 21-22 месяца, а то и все 26.

В значительной степени это связано с погодой, поясняет издание. Ещё при принятии решения о переносе обучения в Германию в бундесвере знали о различиях климатических условий — только масштабы этих различий там, видимо, недооценили, отмечает Die Welt. Иногда взлётно-посадочная полоса обледеневает, иногда поднимается туман, иногда случаются грозы с сильным ветром. К тому же, есть и другие преграды. Так, нередко в керосин по ошибке примешивают слишком много биодизеля, из-за чего приходится промывать баки, и вылет в результате запрещён неделями.

Кроме того, из-за повышенного срока обучения возникают проблемы с размещением военнослужащих. Сейчас в бундесвере пытаются оптимизировать образовательный процесс, однако на это тоже нужно время. По словам нового инспектора военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхартца, не всегда можно добиться мгновенных результатов. Впрочем, сейчас более важно решить вопрос с преемником Tornado — эти самолёты Герхартц предпочёл бы видеть только в музее военной истории. Министерство обороны объявило, что решение будет принято в ближайшие недели, сообщает немецкая газета Die Welt.